Schwerer Crash mitten in Sigmaringen

Ein Mini stößt am Montagabend in der Karlstraße mit einem geparkten Opel zusammen. Der 20-jährige Fahrer hatte das geparkte Auto übersehen.

Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstand nach Polizeiangaben bei dem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 20.45 Uhr ereignet hat. Der 20-jährige Fahrer eines Mini geriet während der Fahrt in Richtung Innenstadt zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand und kollidierte dort mit einem geparkten Opel.

Versucher ist leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der Unfallverursacher leicht, einer medizinischen Versorgung vor Ort bedurfte es jedoch nicht, teilt die Polizei mit. Sowohl der Mini als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.