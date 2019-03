„Schwäbische Zeitung“ veranstaltet Poetry Slam

Die „Schwäbische Zeitung“ veranstaltet am Freitag, 29. März, im Bootshaus in Sigmaringen einen Poetry Slam. Bisher stehen fünf Slammer auf dem Programm des Abends.

Es können allerdings auch noch mehr werden, da an der Abendkasse für Kurzentschlossene eine offene Liste ausliegt, in die sich jeder spontan eintragen kann. Marvin Suckut wird den Abend wie immer moderieren.

Regeln für die Slammer gibt es laut Suckut nur drei: Die Texte müssen selbstgeschrieben sein und es zähle nur das gesprochene Wort. „Requisiten oder musikalische Untermalungen werden nicht geduldet“, sagt Suckut. Beim Zeitlimit gelten „lockere sieben Minuten“, in denen der Text auf der offenen Bühne vorgetragen werden kann.

Fünf Teilnehmer aus ganz Deutschland

Teilnehmer Yannick Steinkellner hat aus Bochum wohl den längsten Anfahrtsweg des Abends. Der gebürtige Österreicher ist Autor, Lyriker und Slam-Poet und gibt im ganzen deutschsprachigen Raum Workshops zu den Themen „Kreatives Schreiben“ und Poetry Slam.

Sigmaringer unterhält mit Rap-Poesie und Beat-Box

Unter den Kandidaten ist außerdem der Sigmaringer Marcel Siedersberger, dessen Markenzeichen Rap-Poesie mit lyrischen Einlagen und Beat-Box-Elementen ist. Laut seiner Facebook-Seite behandeln seine Texte vor allem Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann.

Nach Auffassung von Moderator Marvin Suckut sei die dritte Kandidatin Laura Gommel ein „aufstrebender Stern im Baden-Württembergischen Raum.“ Die Slammerin aus Heidelberg war bisher laut Suckut bereits einmal im Finale der baden-württembergischen Landesmeisterschaften. Diesen Titel hat sich der vierte Kandidat mit dem Künstlernamen Nik Salflausen bereits 2014 geholt. Der Name des Esslinger Poeten ermögliche es ihm, laut dem Magazin „News4Teachers“, auf der Bühne erzählen zu können, was er will und dabei keine Rücksicht auf seine Privatperson nehmen zu müssen, geschweige denn auf seine Arbeit. An einer weiterführenden Schule unterrichte Nik Salflausen unter seinem bürgerlichen Namen Deutsch und Geschichte.

Der letzte der bisher eingeschriebenen Teilnehmer ist Hank Flemming aus Tübingen. Nach über 300 Auftritten auf Poetry Slams und Lesebühnen ist der 30-Jährige bereits ein alter Hase unter den Teilnehmern. Darüber hinaus bietet Flemming Workshops für Poetry Slam an und moderiert ebenso Veranstaltungen dieser Art.