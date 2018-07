„Schwäbische Vereine müssen Migrantenkinder für sich gewinnen“

Zuwanderungswellen hat es seit dem dritten Jahrhundert in Schwaben viele gegeben. Die Fremden blieben entweder fremd, gingen in ihre Heimat zurück oder wurden assimiliert: Das Thema Zuwanderung ist an der Stuttgarter Universität in der Abteilung Landesgeschichte angesiedelt. Neu in der Landesgeschichte ist das Thema „Integration“.

Die Auswirkung der Zuwanderungswellen hat sich geändert, es gibt zunehmend Menschen mit doppelter Identität. „Integration in die neue Heimat muss ein offenes Angebot zur Partizipation sein“, definierte Professor Dr. Franz Quarthal, der den Lehrstuhl für Landesgeschichte inne hat: Wissenschaftliche Untersuchungen entstehen erst seit dem Jahr 2000. Professor Quarthal hielt zum Abschluss des Integrationsjahrs des Kreiskulturforums den Vortrag „Fremde wird Heimat – Einwanderung nach Schwaben“ im Staatsarchiv.

Vielfalt herrscht schon immer

Schwaben war nie ein einheitlicher Kulturraum. Nach dem dreißigjährigen Krieg war in Oberschwaben die Bevölkerung sehr zurück gegangen, in der Schweiz gab es Überschuss. So wanderten viele Schweizer nach Schwaben ein und verdingten sich auf Höfen. Sie waren meist unverheiratet, arm und blieben es. Zwischen ihnen und den Einheimischen gab es oft Streit. Spuren in Sprache, Siedlung und Bräuchen haben diese Schweizer nicht hinterlassen, sie wurden assimiliert.

Im 18. Jahrhundert gab es drei große Zuwanderungswellen. Es kamen Künstler aus Italien – Architekten, Bildhauer und Maler – an die Höfe und Klöster. Auch Kaufleute kamen aus Italien, sie brachten Kapital und Produktionstechniken mit. Sie traten in Konkurrenz zu den Einheimischen. Diese Zuwanderungsgruppe blieb meist nicht dauerhaft in Schwaben oder heiratete ein. Die dritte Gruppe Einwanderer bildeten die französischen Réfugiés aus den Wirren der Revolution. Sie wurden eher feindselig empfangen. Bei allen drei Gruppen stellte sich das Thema Integration nicht.

Integration kommt erst im 20. Jahrhundert zum Tragen. Die Gastarbeiter kehren nicht in ihr Herkunftsland zurück, weil die Kinder in Schwaben heimisch geworden sind. Die Flüchtlinge aus den Ostgebieten und die Spätaussiedler konnten nicht zurückkehren. So befasst sich die Landesgeschichte mit den Veränderungen der Gesellschaft.

Integration glückt immer, aber erst ab der zweiten Generation. Vereine werden sich überlegen müssen, wie sie die Migrantenkinder für sich gewinnen können. „Mit der roten Wurst beim Grillfest der Feuerwehr wird dies nicht gelingen. Auch die Gesangvereine werden es sich überlegen müssen, wenn sie sich nicht wegen Überalterungen auflösen wollen“, erklärte Quarthal. Integrationsfaktoren, die das Gefühl geben, heimisch zu sein, sind Landschaft, Kultur und Begegnungen, die man in die eigene Biografie einarbeitet.