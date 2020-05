Schutz mit Wiedererkennungsfaktor

Der Schulbetrieb in Baden-Württemberg startet wieder am Montag, zumindest für die Abschlussklassen. Um den Schulalltag möglichst sicher und hygienisch zu gestalten, kamen Christian Roth, Schulleiter der Bertha-Benz-Schule, und Lehrer Klaus-Dieter Korn-Amann auf eine besondere Idee: Im 3D-Druckverfahren erstellen sie im Rahmen einer privaten Initiative transparente Schutzmasken für die Lehrkräfte. „Wir möchten mit den Schutzmasken einen Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulalltag leisten“, so erklärt Roth die Aktion.

Die transparenten Masken haben den Vorteil, fährt er fort, dass die Schüler ihre Lehrkraft gut erkennen und damit der persönliche Bezug nicht verloren geht. „Die Schutzmasken ersetzen die vorgeschriebenen Alltagsmasken nicht, können aber eine sinnvolle Ergänzung darstellen.“, sagt der Schulleiter.

So übergaben Roth und Korn-Amann am Donnerstag der Stadtverwaltung die Masken, die diese an die Lehrkräfte weiterverteilen wird. Roth und Korn-Amann unterstützen ferner auch die Kreisschulen, die Notfallseelsorge und die OWB mit den kostenlosen Masken.

„Wir sind sehr dankbar über diese Unterstützung“, sagt Bürgermeister Marcus Ehm. Zwar sei die Stadt Sigmaringen als Schulträger nicht verantwortlich für die Schutzausrüstung der Lehrer, jedoch könne dies von Landesseite kurzfristig nicht gewährleistet werden. „Deshalb freuen uns wir über diese gemeinsame Lösung“, fügt Ehm an.