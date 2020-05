Schuppen in Oberschmeien brennt lichterloh

Ein Holzlagerschuppen hat am Donnerstag gegen 4 Uhr in der Schmeientalstraße in Oberschmeien gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr Sigmaringen, die mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort war, stand die Hütte bereits in Vollbrand, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Flex-Arbeiten des Eigentümers am Vortag dürften die Ursache gewesen sein, ergaben die ersten Ermittlungen der Polizei. Zur Höhe des Sachschadens machen die Ermittler keine Angaben.