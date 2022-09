Schuljahresbeginn in Sigmaringen

Alls hat ein Ende. Auch die schönste Zeit des Jahres, die Sommerferien. Für viele Schüler heißt das wieder: Früh raus aus den Federn und rein die Schulgebäude. Die ABC-Schützen werden dem Schulbeginn wohl eher entgegenfiebern als ihre älteren und zukünftigen Mitschüler. Für alle Mädchen und Buben, die bald wieder in die Schule gehen, und für die Eltern hat die Stadt Sigmaringen die wichtigsten Daten in einem Überblick über die städtischen Lehranstalten zusammengestellt.

Geschwister-Scholl-Schule Sigmaringen

Für die Klassenstufen 2, 3 und 4 beginnt am Montag, 12. September, um 8.45 Uhr der Unterricht und endet um 12.15 Uhr. Neuanmeldungen für die Kernzeit und die Nachmittagsbetreuung sind bereits an diesem Tag möglich und starten dann ab dem darauffolgenden Tag.

Die Elternabende für die Eltern der ersten Klassen und der Grundschulförderklasse finden in der ersten Schulwoche statt. Die Einschulungsfeiern für die Schulanfänger und Kinder der Grundschulförderklasse werden am Donnerstagvormittag, 15. September, stattfinden. Die Kinder gehen nach der Begrüßung in der Sporthalle zusammen mit ihren Lehrkräften ins Klassenzimmer. Die Eltern erhalten von der Schulleitung und der Schulsozialarbeit zwischenzeitlich weitergehende Informationen.

Grundschule Laiz

Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr und endet um 11.50 Uhr. Die Kernzeitbetreuung startet für die angemeldeten Kinder bereits am ersten Schultag. Die Einschulungsfeier für die Schüler der Klasse 1a und 1b findet am Freitag, 16. September, um 9.30 Uhr in der Aula der Grundschule Laiz statt.

Bilharzschule Sigmaringen

Der erste Schultag für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist der 12. September. Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Die Ganztagesschule der Klassen 1 bis 4 sowie die Kernzeitbetreuung beginnen für alle angemeldeten Kinder bereits am ersten Schultag.

Die Fünftklässler beginnen ihr Schuljahr am Dienstag 13. September, um 8.45 Uhr mit einer kleinen Einschulungsfeier. Die Eltern der neuen Erstklässler sind für den 13 September zu einem Elternabend eingeladen. Für die Schulanfänger beginnt die Schule am Donnerstagnachmittag, 15. September, mit der Einschulungsfeier. Zu den verschiedenen Einschulungsfeiern haben die Kinder bereits Einladungen mit den genauen Uhrzeiten erhalten.

Luise Leininger Schule Sigmaringen

Für alle Schülerinnen und Schüler der Luise Leininger Schule beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 7.55 Uhr und endet an diesem Tag um 11.15 Uhr.

Die Einschulung für die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse findet hingegen erst am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr im Musiksaal der Luise Leininger Schule statt. Im Anschluss daran gehen die Schüler mit ihrer Klassenlehrerin in das Klassenzimmer und die Eltern erhalten von der Schulleitung Informationen zur Schule.

Theodor-Heuss-Realschule

Für die Realschüler der Klassen 6 bis 10 beginnt die Schule nach den Ferien am Montag, 12. September, um 7.50 Uhr mit einer Begrüßung durch die Klassenlehrer im jeweiligen Klassenzimmer. Die entsprechenden Raumpläne werden auf der Homepage der Schule (www.thr-sig.de) eingestellt. Nach zwei Stunden Klassenlehrerunterricht und zwei Stunden Fachlehrerunterricht endet der Unterricht an diesem Tag um 12.20 Uhr.

Die neuen Fünftklässler werden am Dienstag, 13. September, um 9 Uhr, je nach Witterung auf dem unteren Schulhof bei der Sporthalle und in unserer Aula begrüßt. Die Klassenlehrer geben den Schülerinnen und Schülern anschließend im Klassenzimmer bis 12.20 Uhr eine erste Orientierung in der neuen Schule. Die Eltern der neuen Fünfer werden am Donnerstagabend, 15. September, um 19 Uhr zum Elternabend eingeladen.

Hohenzollern-Gymnasium Sigmaringen

Für die Schüler der Klasse 6 bis Kursstufe II beginnt der Unterricht am 12. September um 8 Uhr mit einem Schülergottesdienst in der Kirche St. Fidelis. Ab 9.20 Uhr findet für alle Schüler eine Schulversammlung in der Aula statt. Anschließend ist Klassenlehrerunterricht bis um 12.50 Uhr. Am ersten Schultag gibt es noch keinen Nachmittagsunterricht. Die Einschulungsfeier der neuen Fünfer findet am Montagnachmittag, 12. September, statt. Die neuen Fünftklässler haben hierzu eine gesonderte Einladung erhalten.