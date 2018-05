Bürgermeister Schärer hatte sich lange überlegt, ob er mit diesem Vorstoß an die Öffentlichkeit gehen will. Ihm ist offensichtlich klar, dass seine Vorschläge eine Menge Zündstoff enthalten. Bisweilen sind seine Wünsche an Bund, Land und Kreis sinnvoll, so plädiert er beispielsweise dafür, den Tatbestand der Beleidigung zu entbagatellisieren oder aber auch integrationswirksame Maßnahmen bereits kurz nach der Ankunft von Flüchtlingen in der Erstaufnahmestelle zuzulassen. Asylbewerbern aber ihr Smartphone zu konfiszieren, mit dem sie mit ihren Familien in Kontakt stehen, erinnert an eine schulische Bestrafungsmentalität und unterwandert das deutsche Rechtssystem. Damit wirft Schärer auch die Frage auf, wie viel Autorität, Macht und Willkür man dem Staat übertragen darf. Wie oft muss wie heftig gepöbelt, randaliert oder beleidigt werden, dass diese Maßnahme zum Einsatz kommt? Und wie viele Tage „Entzug“ sind gerecht? Und unweigerlich muss man sich fragen: Warum ist diese Art der Bestrafung an den Bleibestatus gekoppelt? Der Aufschrei wäre groß, würde man pöbelnden Deutschen ihr Handy entziehen. Das wird der Bundestag sicher auch so sehen.