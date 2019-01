Schulhund Chica entzückt Schüler an der Liebfrauenschule

Derzeit sind in Deutschland an etwa 1000 Schulen Hunde im pädagogischen Einsatz. Und seit November 2018 gehört auch die Liebfrauenschule dazu: Schulhund Chica soll, so heißt es formell, die Schulsozialarbeit um hundegestützte Pädagogik an Schulen erweitern. Jedoch zeigte sich schnell, dass dieser sperrige Begriff nicht im Ansatz das beschreibt, was der Einsatz eines Hundes an der Schule bewirken kann.

Zunächst einmal ist der schwarze Labrador-Mischling Chica die Hündin von Schulsozialarbeiterin Elena Tögel, die seit Juni 2018 an der Liebfrauenschule arbeitet. Sie hatte vor fünf Jahren den damals zwei Monate alten Welpen in Spanien vor einem Leben als Straßenhund gerettet. Doch nicht nur die enge Bindung zwischen Frauchen und Hund, sondern vor allem das Wesen ihres Hundes, so Elena Tögel, sei der Schlüssel zum Einsatz als Schulhund: „Chica ist absolut loyal und glücklich, wenn sie gebraucht wird. Sie wundert sich immer, wenn sie feststellen muss, dass andere Hunde ihren Herrchen nicht gehorchen und schaut mich dann vorwurfsvoll an, als wolle sie sich über den anderen Hund beschweren“, so die Schulsozialarbeiterin lächelnd.

Sensibel gegenüber Stimmungen

Die ruhige, ausgeglichene Hündin zeige sich sehr sensibel gegenüber menschlichen Stimmungen und reagiere sofort, wenn es jemandem nicht gut gehe. Sie setze sich dann beispielsweise zu demjenigen und lasse sich streicheln. „Nur bellt sie immer zur Begrüßung, wenn wir Besuch bekommen“, erzählt Elena Tögel weiter. Doch dieser kleine Tick scheint für die Schüler kein Hindernis zu sein. Chica hat inzwischen ihren eigenen Terminkalender, wo die Schüler sich zum Hunde-Spaziergang in der großen Pause eintragen können – die freundliche Hündin ist bereits ausgebucht bis Ende Februar.

„Die Hemmschwelle zur Schulsozialarbeit zu gehen und über seine Sorgen, Ängste und Nöte zu sprechen ist bei manchen Schülern ziemlich hoch. Der Hund macht es uns so einfach, in Kontakt mit ihnen zu treten“, nennt Elena Tögel einen der Vorteile eines Schulhundes. Allein die Anwesenheit des Hundes könne heilsam sein – durch das Streicheln des Tieres würden Traurige getröstet, Nervöse beruhigt und Ängstliche gestärkt. Manchen Kindern falle es leichter sich zu öffnen, weil sie über den Hund zur Sozialpädagogin sprechen. Neben der Unterstützung in Einzel- und Gruppenberatungen kann der Hund bei Sozialtrainings in unruhigen Klassen helfen. Auch in Übungen zur Steigerung des Selbstwertes bei unsicheren Schülern kann Chica unterstützen. Elena Tögel und ihre Mitarbeiterin Sabrina Idler stecken voller Ideen, wie sie hundegestützte Pädagogik an Schulen an der Liebfrauenschule weiter ausgestalten wollen: „Für Schüler mit Prüfungsängsten könnte ein Projekt entstehen, in dem der Hund als Unterstützung bei Prüfungen zur Seite gestellt wird“.

Schulleitung gibt grünes Licht

Als Elena Tögel im Sommer letzten Jahres mit der Idee Schulhund zur Schulleitung ging, sei diese „sofort begeistert“ gewesen. Nun musste nur noch von der Schulstiftung Freiburg als Träger der Liebfrauenschule sowie In Via, dem Arbeitgeber der Schulsozialarbeiterinnen, eine Genehmigung eingeholt werden. Aufgrund der pädagogischen Vorerfahrung Chicas, die die Arbeit von Elena Tögel schon seit mehr als drei Jahren in anderen Bereichen unterstützte, gaben diese aber schnell grünes Licht.

Jetzt macht Chica noch eine offizielle Weiterbildung als Schulhund. Sogar das Sekretariat hat einen festen Platz für Chica eingerichtet, den die Hündin an ihren drei Arbeitstagen auch gerne nutzt. Der Hund als „Sinnstifter“, als „Eisbrecher“, als „Seelentröster“ für Schüler – die Liebfrauenschule ist auf den Hund gekommen.