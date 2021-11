Schulessen im Mittelpunkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der bundesweite Aktionstag der Schulverpflegung, in Baden-Württemberg dieses Jahr am 18. November, rückte auch an der Liebfrauenschule ihre schuleigene Mensa (Lizeria) in den Mittelpunkt. Mit besonderem Blick auf Regionalität, Saisonalität und Ausgewogenheit wurden für die junge und ältere Kundschaft gesunde Pausenverpflegung und zwei leckere Mittagsmenüs angeboten, die teilweise bereits zwei Tage vorher ausgebucht waren.

Darüber hinaus konnte aber unter Mitwirkung der Lize-Köche, ihrem Ausbilder Alois Schmidt und der Vorsitzenden des Fördervereins Astrid Felbick speziell für die achte Klassenstufe - als Einstiegsjahrgang für die Kochlehre - ein Projekt angeboten werden, bei dem die für den Kochberuf besonders geforderten Sinne „Riechen“ und „Schmecken“ im Mittelpunkt standen. Gerade der praktische Teil machte den Schülerinnen und Schülern sichtlich Spaß: So sollten sie unter anderem Lebensmittel in einer Blindverkostung erschmecken oder den Zuckerwürfel-Gehalt anderer Lebensmittel (beispielsweise Müsliriegel oder Joghurt) erraten.