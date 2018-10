Schulen haben neue Elternbeiräte

Die Elternbeiräte der Bertha-Benz-Schule und der Ludwig-Erhard-Schule sind neu gewählt worden. Ulrike Weigel wurde bei der Wahl zum Elternbeirat der Bertha-Benz-Schule als Elternbeiratsvorsitzende in ihrem Amt bestätigt und bestreitet damit in diesem Schuljahr bereits ihre vierte Amtsperiode. Zum Stellvertreter wurde Harald Kaut von den Elternvertretern der einzelnen Klassen gewählt. Neben den Elternbeiräten vertreten Simone Bongermino, Martin Gröh und Sandra Laribi die Interessen der Eltern in der Schulkonferenz. Evgenia Gitschier, Albert Hegele und Sabina Spacca stehen als stellvertretende Mitglieder für die Schulkonferenz bereit.

Schulleiter Christian Roth freute sich über die Kontinuität im Vorsitz des Elternbeirats und bedankte sich bei Ulrike Weigel und Martin Gröh, dem stellvertretenden Vorsitzenden des vergangenen Schuljahres, für die sehr gute Zusammenarbeit. Ulrike Weigel bedankte sich für die Wahl und das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Der Schulleiter informierte die Elternvertreter über die aktuelle Situation der Bertha-Benz-Schule und legte dabei Zahlen vor, die einen Eindruck der Vielfalt und Komplexität der Schule vermittelten. Mehr als 1500 Schüler werden derzeit in 30 verschiedenen Bildungsgängen unterrichtet.

Zur ersten Klassenpflegschaftssitzung des neuen Schuljahres hieß Schulleiter Frank Steinhart die versammelten Eltern der Ludwig-Erhard-Schule willkommen. Elternarbeit spiele eine gewichtige Rolle, denn Eltern und Schule hätten das gleiche Ziel, nämlich die Schüler zu einem bestmöglichen Abschluss zu führen, so Steinhart. Daher rief er die Eltern dazu auf, die Schule bei ihren Bemühungen zu unterstützen.

Nach der Wahl der Klassenelternvertreter in den einzelnen Klassenzimmern versammelten sich die gewählten Klassenelternvertreter zur ersten Elternbeiratssitzung. Sie wählten den bisherigen Vorsitzenden Karl-Jürgen Seez für ein weiteres Jahr zum Elternbeiratsvorsitzenden. Daneben gaben die Elternvertreter ihre Stimme Peter von Köding, der als stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender fungiert. Seez hob hervor, was zentrale Anliegen der Ludwig-Erhard-Schule seien: Lebensnähe bei der Vermittlung von Unterrichtsinhalten, Wertevermittlung, die Erleichterung der Schulübergänge für neue Schüler, Hilfestellung bei der Studien- und Berufswahl, Hilfe bei Problemen und Konflikten. Die Nominierung für den Deutschen Schulpreis vor drei Jahren beweise, dass die Ludwig-Erhard-Schule eine sehr gute Schule sei.