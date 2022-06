Schülerinnen und Schüler erleben Berufe hautnah

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Beruf in der Praxis kennenlernen ist das Ziel des einwöchigen BOGY-Praktikums, das nach der Coronazwangspause dieses Schuljahr wieder aufgenommen werden konnte. Die Klassenstufe 9 absolvierte das Praktikum im sozialen oder ökologischen Umfeld, die Klassenstufe 10 in einem frei wählbaren Bereich.

Die Wahl der Praktikumsstellen war sehr breit gestreut. Einige SchülerInnen waren in Berlin bei Bundestagsabgeordneten aber auch in Stuttgart bei Landtagsabgeordneten, andere in Ulm oder München, in Krankenhäusern, bei Architekten, Mediendesignern oder Umweltorganisationen. Viele haben sich auf die örtlichen Betriebe und Einrichtungen konzentriert: verschiedene Kindergärten und Grundschulen, das Landratsamt, das Amtsgericht, das Krankenhaus, Handel, Handwerk und auch Industriebetriebe wie Späh oder Schaefer.

Die Erfahrungen aus dem Praktikum werden in einem Praktikumsbericht reflektiert und im Rahmen einer schulinternen Präsentation an die MitschülerInnen weitergegeben. Begleitet wird die Auswertung von der Agentur für Arbeit Sigmaringen, die darüber hinaus persönliche Beratung und ein Bewerbertraining anbietet.