Schülerinnen engagieren sich in Umwelt-AG

In diesem Schuljahr engagieren sich sieben Schülerinnen der Jahrgangsstufe 2 in der Fairtrade- und Umwelt-AG der Liebfrauenschule in Sigmaringen. Zusammen mit ihrem Lehrer Gerhard Stumpp unterstützen sie die Gedanken von Fairtrade und Nachhaltigkeit und setzen Ideen in die Praxis um.

Zu den Aktionen gehörte beispielsweise eine Morgenbesinnung am Tag der Schulverpflegung am 19. November 2020, bei der die Mitschüler zu einem nachhaltigen Lebensstil animiert werden sollten. Bei Schätzfragen im Bereich Ernährung durften die Schüler ihr Wissen unter Beweis stellen und die Siegerklassen konnten für jeden Schüler Fairtrade-Schokoladen in Empfang nehmen.

Die AG beteiligte sich mit eigenen Beiträgen am Adventskalender der Schule und unterstützte die Weihnachtspost, bei der ebenfalls Fairtrade-Schokolade verschickt werden konnte. Das jüngste Projekt ist ein Wettbewerb vegetarisches Kochen, bei dem die Mitschüler der AGler ihre Kochkünste auf pflanzlicher Basis unter Beweis stellen können. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ein Bild des Menüs und das Rezept digital an die Jury zu schicken.

Außerdem sind die Schülerinnen auch auf Instagram unter @lizeforfuture vertreten und posten regelmäßig Fakten zu Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt. Die Schülerinnen wünschen, dass die Themen Fairtrade und Nachhaltigkeit für immer mehr Menschen Vorfahrt haben.