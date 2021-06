Schüler spielen Golf im Sportunterricht

Dass Golf nicht nur etwas für „ältere Semester“ ist, soll ein Pilotprojekt des Baden-Württembergischen Golfverbands an der Geschwister-Scholl-Schule in Sigmaringen beweisen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der zufolge boomt der Golfsport in Deutschland, was wohl auch daran liegt, dass das Golfspiel im Gegensatz zu anderen Sportarten auch während der Corona-Pandemie unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen praktisch durchgängig möglich gewesen sei. Bei diesem Projekt handelt es sich um die Teilnahme an der Initiative „Schau mal, was ich kann“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport und der Stiftung Sport in der Schule in Zusammenarbeit mit baden-württembergischen Golfanlagen und den dritten und vierten Klassen umliegender Grundschulen.

„Die Geschwister-Scholl-Schule dafür gewinnen zu können, ist ein Glücksfall. Die Schulleitung, Ullrich Biesel und Michaela Deeth, zeigten sich von Anfang an sehr aufgeschlossen und kooperativ gegenüber dem Vorhaben des Verbandes“, wird Ingo Beuter, Schulgolfbeauftragter des Verbands und Lehrer an der Liebfrauenschule Sigmaringen in der Mitteilung zitiert.

Neu an diesem Projekt sei die Verankerung der Sportart Golf im regulären Sportunterricht und nicht als AG oder im Rahmen eines Schnuppertags. So werden allen 3. und 4. Klassen der Grundschule unter Anleitung von Karen Gebauer-Peek und den Sportlehrern die Grundlagen der Sportart Golf nähergebracht. Auf dem Plan stehen Chippen, Pitchen und Putten sowie das Spiel von einfachen Bahnen auf dem Sportplatz mit entsprechend auf Kinder zugeschnittenem Material (Snag Golf). Auch konditionelle und koordinative Einheiten finden Berücksichtigung.

Das Projekt endet nicht mit Beginn der Sommerferien, sondern findet seine Fortsetzung nach den Ferien auf der Anlage des Golfclubs Zollern-Alb, um so den Schülerinnen und Schülern einen einfachen Zugang zur Sportart Golf zu ermöglichen. Längerfristig soll dieses Projekt „Schulgolf“ dann in ganz Baden-Württemberg angeboten werden, die interessierten Sportlehrkräfte werden dazu auf entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen der Regierungspräsidien geschult.