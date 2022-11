Schüler lernen die Hochschule kennen

Wie funktioniert ein Studium? Wie sehen Labore von innen aus, wie läuft eine Vorlesung ab, und bin ich an der Hochschule nur eine Nummer?! Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Schülerinnen und Schüler beim Studieninformationstag an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Er findet landesweit am 16. November statt, und die Hochschule informiert an beiden Standorten in zahlreichen Veranstaltungen über ihr Studienangebot.

Erstmals gibt es auch ein gemeinsames Rahmenprogramm aller Fakultäten, das via Livestream übertragen wird – so muss sich niemand für einen Standort entscheiden und bekommt trotzdem alle Informationen, die er braucht, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Bleiben doch noch Fragen offen, können sich Interessierte an Messeständen über einen „heißen Draht“ an den jeweils anderen Hochschulstandort wenden und bekommen dort kompetent Auskunft. Aktionen von Studierenden sowie ein kostenloses Mittagessen in der Mensa runden die Veranstaltung ab.

An der Fakultät Engineering in Albstadt können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem einen Blick ins Virtual-Reality-Labor werfen, besichtigen den Science Cube, erfahren Wissenswertes über autonome Systeme oder die digitale Transformation, erleben praktische Versuche im Bereich Werkstofftechnik oder stellen in den textilen Studiengängen ihren eigenen Schlüsselanhänger her. Auch in der Informatik-Fakultät erwartet die Schülerinnen und Schüler ein spannender Tag mit Einblicken in die verschiedenen Studiengänge. Sie erfahren beispielsweise Wissenswertes zum Thema App-Programmierung und lernen, was passiert, wenn USB-Geräte böse werden.

In Sigmaringen gibt es an der Fakultät Business Science and Management Informationen zu den Studiengängen Betriebswirtschaft sowie Energiewirtschaft und Management. In Schnuppervorlesungen geht es dort um Themen wie Buchführung oder eine Einführung in die Energiewirtschaft. An der Fakultät Life Sciences können sich die Schülerinnen und Schüler ebenfalls über die vielfältigen Studiengänge informieren und erhalten bei Laborführungen, praktischen Übungen und Lehrveranstaltungen einen ersten Eindruck vom Studieren. Was macht eigentlich ein Mikrobiologe, was bedeutet Laborautomation, und was ist spannend an technischer Gebäudeausrüstung?