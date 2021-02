Schüler feiern Sigmaringer Fasnet an den Monitoren

Sigmaringen (sz) - In Sigmaringen ist es guter Brauch, dass die Schüler der Sigmaringer Schulen zu Beginn der Hauptfasnet am Auseliga von einer Abordnung der verschiedenen Sigmaringer Fasnetsgruppen befreit werden. Das geschieht am Vormittag nach einem närrischen Programm. Dieses Jahr ist alles anders, die Fasnet fällt der Pandemie zum Opfer. Die Schüler sind seit Mitte Dezember zu Hause und machen Schule im Fernlernunterricht. Eine Schülerbefreiung wie bisher war also dieses Mal nicht möglich.

Die Lehrer der Luise-Leininger-Schule haben sich aber Gedanken gemacht, in welcher Form Fasnet mit den Schülern verantwortbar gefeiert werden kann. So entstand die Idee, eine närrische Videokonferenz durchzuführen. Die technischen Voraussetzungen und das Wissen zur Umsetzung waren durch die Erfahrung aus dem Fernlernen und dank engagierter Lehrer ohnehin vorhanden.

Mit viel Enthusiasmus machten sich einige Lehrer daran, ein närrisches Programm auszuarbeiten. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Andrea Reichel wurde das Sigmaringer Fasnetslied „Freut euch des Lebens“ live mit Akkordeon (Armin Locher) und Gesang (Albrecht Böhler) nach Hause zu den Schülern übertragen. Jeder konnte mitsingen und -schunkeln.

Im Anschluss wurden den Schülern multimedial die Narrenfiguren und das fasnachtliche Brauchtum von Sigmaringen nähergebracht. Schulsozialarbeiter Manuel Schock bereicherte die kurzweilige und gut besuchte närrische Videokonferenz mit Witzen.

Trotz ausfallender Fasnet ziert die Schule ein zum Narrenbaum umfunktionierter Christbaum. Die närrische Videokonferenz endete mit der Sigmaringer Fasnetsnationalhymne „Freut euch des Lebens“ – ein Motto, das in dieser schweren Zeit Kraft und Hoffnung vermitteln soll.