– 100 Jugendliche erhalten ab Schuljahresbeginn an der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen ganz besondere Unterstützung auf dem Weg in eine Ausbildung. „Ausbildungsvorbereitung dual“ heißt das Konzept, das künftig neue Lern- und Begleitungskonzepte an der Schule mit Praxiszeiten im Betrieb verbindet, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Landkreis Sigmaringen beteiligt sich ab dem kommenden Schuljahr am Modellversuch des Landes zur Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf. Durch den Modellversuch soll Jugendlichen der direkte Einstieg in eine Ausbildung erleichtert werden, Jugendliche mit Förderbedarf sollen auf eine Berufsausbildung besser vorbereitet werden.

Zur Neugestaltung des Übergangs Schule-Beruf gehört unter anderem die Einführung des neuen Bildungsganges „Ausbildungsvorbereitung dual“ (AVdual). Dieser startet zunächst ab dem Schuljahr 2020/2021 an der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen, im Schuljahr 2021/2022 folgen die Helene-Weber-Schule und die Willi-Burth-Schule Bad Saulgau. „AVdual hat sich bereits in 21 anderen Landkreisen bewährt, sodass wir uns schon seit zwei Jahren für die Einführung an den beruflichen Schulen im Landkreis Sigmaringen einsetzen“, so Claudia Baur, Fachbereichsleiterin Bildung und Schule im Landratsamt.

„AVdual“ richtet sich an die Jugendlichen, die nach der allgemeinbildenden Schule noch Förderbedarf oder noch keinen Ausbildungsplatz haben. Durch die duale Ausgestaltung des Bildungsganges und die intensive Einbindung eines Betriebspraktikums erhalten die Schüler eine bessere Vorstellung von ihren beruflichen Möglichkeiten und Interessen und lernen die berufliche Realität kennen. Sie werden an der Bertha-Benz-Schule durch drei AVdual-Begleiterinnen unterstützt, die das Bindeglied zwischen Schule, Betrieb und Familie darstellen. Mit dem Verein Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt (ABA) übernimmt ein erfahrener Bildungsträger im Auftrag des Landkreises diese Aufgabe, heißt es in dem Schreiben.