Schüler bauen ihre eigene Gartenhütte

Die Luise-Leininger-Schule in Sigmaringen nimmt am bundesweiten Handwerkswettbewerb von Würth unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk teil und baut eine Gartenhütte mit überdachter Sitzgelegenheit für den Schulgarten. Seit dem 1. Dezember tüftelt die Luise-Leininger-Schule an einem Projekt, um das Schulgelände attraktiver zu gestalten. Sie ist eine von mehr als 100 Schulen deutschlandweit.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe acht sowie das Schulgartenteam haben nun bis zum 5. April 2023 Zeit, ihr Projekt in die Tat umzusetzen. Die Luise-Leininger-Schule hat sich dabei für den Bau einer Gartenhütte mit überdachter Sitzgelegenheit für den Schulgarten entschieden. Als Dachdeckung für dieses, auch als grünes Klassenzimmer einsetzbares Gebäude, wird eine Dachbegrünung erstellt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten von der Planung bis zur Fertigstellung mit und auch die Idee für dieses Projekt kam aus der Schülerschaft.

Tatkräftige Unterstützung erhalten die Jugendlichen bei ihrem Projekt von den Handwerksbetrieben Zimmerei Gmeiner aus Krauchenwies, der Dachdeckerfirma Karl Stahl aus Sigmaringen und der Firma Optigrün, Spezialist für Dachbegrünungen, aus Göggingen.

Zimmerermeister Ottmar Gmeiner meint dazu: „Wir freuen uns, dass sich die Jugendlichen für das Handwerk begeistern“.

Die Luise-Leininger-Schule ist noch auf der Suche nach einem Handwerksbetrieb, der beim Erstellen der Betonfundamente unterstützend tätig sein könnte. Interessenten wenden sich an Albrecht Böhler von der Luise-Leininger-Schule unter der Telefonnummer 07571/742161.

Nach der Abgabe der Projektdokumentation im April nächsten Jahres findet ein öffentliches Online-Voting auf der Homepage der Initiative unter den TOP-50-Projekten statt. Dabei werden die zehn Projekte mit den meisten Likes einer Fachjury vorgelegt, welche das Gewinnerteam wählt und Mitte Mai bekannt gibt. Eine Preisverleihung Ende Juni 2023 bildet den feierlichen Abschluss des Handwerkswettbewerbs.