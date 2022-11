Schreiner spenden 140 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die „Meisterklasse Schreiner“ fühlt sich mit ihren Berufskollegen verbunden. Nach Abschluss der Prüfung wurden die Meisterstücke ausgestellt und bei Kaffee und Kuchen gefeiert. Der Erlös des Verkaufs spendeten die Absolventen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schreinerei der OWB.

Doch wie kam es zu der Idee? Philipp Straub gehört mit zu den Absolventen und ist der Bruder von Daniel Straub. Dieser war lange Mitarbeiter der OWB in Sigmaringen und ist jetzt auf einem Außenarbeitsplatz beschäftigt. So die Verbindung der beiden Männer und zur OWB.

Da Philipp Straub am Tag der Spendenübergabe selbst arbeiten musste, kam sein Bruder Daniel stellvertretend in die OWB und übergab den Betrag von 140 Euro an Herrn Gerhard Schuler, Werkstattleiter der OWB in Sigmaringen. Dieser fragte die Mitarbeiter der Schreinerei, was sie denn gerne mit dem Geld machen würden.

Die Antwort kam sofort: „Wir wollen damit auf den Weihnachtsmarkt nach Ulm fahren!“ Die restlichen Mitarbeitenden waren einverstanden. Johannes Klingenberg, Gruppenleiter der Schreinerei in der OWB, wird den Ausflug gerne begleiten.

Gerhard Schuler: „… und wenn das Geld nicht reicht, zahlt die OWB nach!“