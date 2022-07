Schreiner präsentieren ihre Gesellenstücke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. Juli wurde in der vollbesetzten Kundenhalle der Landesbank Kreissparkasse die Ausstellung „Gesellenstücke des Schreinerhandwerks“ feierlich eröffnet. Regionaldirektor Frank Vögtle freute sich, nach der coronabedingten Zwangspause endlich wieder zu einer Eröffnungsveranstaltung einladen zu können: „Seit inzwischen über 30 Jahren dürfen wir die Gesellenstücke ausstellen.“ Bei der Sparkasse ist man stolz auf diese Tradition, die Werkstücke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Wir verstehen uns seit jeher als Partner des Handwerks. Dass die Schreinerbetriebe einen Einblick in ihre Ausbildung ermöglichen, zeugt von der hohen Verbundenheit zwischen Handwerk und Sparkasse“, betonte Vögtle und ist sich sicher: „Die Absolventinnen und Absolventen werden ihren Weg machen, denn sie haben bewiesen: Wie der Schreiner kann´s keiner!“

Obermeister Stefan Braunschweig bedankte sich bei der Firma Schanz für die bereitgestellten Preise und bei den Ausbildungsbetrieben der jungen Schreiner:innen. Braunschweig gratulierte dem Abschlussjahrgang 2022: „Sie alle können stolz auf sich sein und darauf was Sie erlernt haben - dies heute ist kein Ende, sondern ein Anfang.“

Die Schreiner-Innung Sigmaringen beteiligte sich erneut am Wettbewerb des Landesfachverbandes „Die gute Form“. Hier wählte eine Jury drei Gesellenstücke aus, die sich durch eine besondere handwerkliche Ausführung auszeichnen: 1. Platz: Fabian Amann, Fa. Matthias Weckerle, Scheer; 2. Platz: Katrin Neltner, Fa. Matthias Reck, Hohentengen; 3. Platz: Rene Detzel, Fa. Werner Weiß, Bad Saulgau.

Die Gewinner:innen haben sich für den Landeswettbewerb in Stuttgart qualifiziert. Braunschweig ehrte außerdem die drei Prüflinge mit den besten Gesamtnoten. Johanna Luib, Paul Metzler und erneut Rene Detzel wurden ausgezeichnet.

Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht gratulierte ebenfalls: „Nach dieser anspruchsvollen Lehre dürfen Sie alle stolz sein - die tollen Gesellenstücke werden Sie teilweise ein Leben lang begleiten.“ Er nutzte die Gelegenheit und richtete einen Appell an die Landespolitik und den Schulträger im Kreis: Sie sollten dem demografischen Wandel Rechnung tragen. Konkret zielte Bauknecht auf eine Abkehr jener strikten Vorgabe von Mindestklassen (16 Schüler) an den Berufsschulen ab.