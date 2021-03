Schnellteststellen in Sigmaringen haben auch über die Osterfeiertage geöffnet

(sz) - Die Sigmaringer Schnellteststellen sind auch über die Osterfeiertage in Betrieb, das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Es gelten dabei die Öffnungszeiten des jeweiligen Wochentags:

Jede Person hat einmal wöchentlich die Möglichkeit, einen Schnelltest in Anspruch zu nehmen. Hierfür hat die Stadt Sigmaringen gemeinsam mit der örtlichen Firma Erste Hilfe Wolf die Teststelle „In den Burgwiesen“ eingerichtet, die täglich geöffnet ist. Das Angebot in Sigmaringen wird durch die Schnellteststelle „Zeppelinstraße“ ergänzt, die vom DRK Kreisverband Sigmaringen betrieben wird und zweimal wöchentlich Schnelltests anbietet.

Seit 15. März 2021 können sich alle symptomenfreien Personen, unabhängig vom Wohnort und ohne Voranmeldung, einmal wöchentlich an einer der beiden Schnellteststellen testen lassen. Das Testangebot gilt also nicht nur für Sigmaringer Bürgerinnen und Bürger, sondern beispielsweise auch für Beschäftigte örtlicher Betriebe ohne Symptome. Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung (Fieber, Atemwegserkrankungen) aufweist, sollte sich umgehend mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen.

„Durch die Schnelltests ist es nun möglich, infizierte Personen ohne Symptome schon frühzeitig zu erkennen und so die Ausbreitung des Virus‘ beispielsweise innerhalb von Betrieben oder auch im familiären Umfeld einzudämmen. Umso mehr Menschen das Angebot in Anspruch nehmen, umso besser lassen sich unwissentliche Ansteckungen vermeiden“, wird Bürgermeister Marcus Ehm in dem Schreiben zitiert. „Die Schnelltests werden für weitere Öffnungsschritte sicherlich eine tragende Rolle spielen, daher haben wir von Anfang an auf ein umfassendes Bürgerangebot geachtet, wie zum Beispiel die täglichen Öffnungszeiten und die Verteilung auf zwei Teststellen. Das ist unsere Möglichkeit, auf kommunaler Ebene dazu beizutragen, insbesondere für den Einzelhandel, die Gastronomie, den Tourismus und die Kultur wieder planbare Perspektiven zu schaffen.“

In interkommunaler Zusammenarbeit werden die Schnellteststellen mit den Testkontingenten der Gemeinden Sigmaringen, Beuron, Bingen, Inzigkofen, Schwenningen, Sigmaringendorf und Stetten am kalten Markt versorgt. Die Koordination liegt bei der Stadtverwaltung Sigmaringen in Zusammenarbeit mit der Firma Erste Hilfe Wolf und dem DRK Kreisverband Sigmaringen.