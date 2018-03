Schneefräsen machen viele Parkplätze in der Innenstadt schneefrei

Um 6 Uhr früh haben Mitarbeiter des städtischen Bauhof gestern damit begonnen, die Parkplatzsituation in der Stadt deutlich zu entspannen. Durch die Schneemassen hatten sich an den Straßenrändern derartige Berge angesammelt, dass zum Parken vielerorts schlicht kein Platz mehr blieb. Als am Montagabend klar war, dass erst einmal kein neuer Schneefall zu erwarten ist, stellte die Stadt gezielt und kurzfristig Halteverbotsschilder auf. Das berichtet Anja Heinz, Sprecherin der Stadt Sigmaringen. „So konnten beispielsweise auch die Karlstraße und Antonstraße sowie der Marktplatz spontan von Schnee befreit werden, solange dort keine Autos parkten“, sagt sie. Schneefräsen füllten stundenlang die Ladeflächen von Bauhoffahrzeugen, die die weißen Massen zur Lagerung zum Bauhof brachten. Der war mit insgesamt 19 Personen im Einsatz. Die Arbeiten werden heute fortgesetzt.