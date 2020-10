In regelmäßigen Abständen werden die Corona-Verordnungen der Länder angepasst und abgeändert - so auch im Südwesten. Mit unserer Übersicht verlieren Sie nicht den Überblick.

Bußgeld bei Missachtung der Maskenpflicht Baden-Württemberg: Für Maskenverweigerer etwa in Geschäften, Restaurants oder Freizeitparks gilt das zwischen den Ländern und der Kanzlerin vereinbarte Bußgeld von mindestens 50 Euro. In Gaststätten müssen Besucher eine Maske tragen, wenn sie nicht am Tisch sitzen.