Schmeier sehen Pläne der EU skeptisch

Eine rege Diskussion hat die Vorstellung des Entwurfs eines Landschaftsschutzgebiets ausgelöst. Bürger und Ortsschaftsräte der beiden Schmeier Ortsteile haben sich dazu am Montag in Oberschmeien ausgetauscht.

FFH heißt Flora, Fauna, Habitat und wird von der Europäischen Union als besonders schützenswert eingestuft. Pascal Friedrich von der Bauverwaltung Sigmaringen präsentierte die Hintergründe des Vorhabens, das im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen erstellt wurde. „Der Entwurf hat 200 Seiten“, sagte Oberschmeiens Ortsvorsteher Otto Schütz. Das betreffende Gebiet umfasst 978 Hektar, davon sind 293 Hektar Wald, der überwiegend in Privatbesitz ist und 622 Hektar Wald, der zu 67 Prozent öffentlicher Wald und 33 Prozent Privatwald darstellt. Hinzu kommen noch Flächen, die auf den Gemarkungen Sigmaringen, Stetten, Straßberg und Albstadt liegen. Dazu kommt auch noch die Schmeie.

Was passiert, wenn ein Baum in der Schmeie liegt?

Der Managementplan knüpft hierbei an das Programm „Natura 2000“ an, das von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, die Artenvielfalt für nachkommende Generationen zu bewahren. Doch wie das konkret geschehen soll, da gibt es keine Patentlösung. „Ich denke, da fehlt noch ganz viel Klarheit“, sagte Ursula Voelkel vom Sigmaringer Stadtrat (Grüne). Sie schlug vor, dass man dem Regierungspräsidium weiterleiten soll, dass es eine Informationsveranstaltung dazu geben sollte. „Wenn ein Baum jetzt in der Schmeie liegt, dürfen wir den dann rausholen? Oder wer entscheidet das dann? Das Landratsamt, das Regierungspräsidium?“, fragte Ortschaftsrat Harald Kaut und bekam von seinem Fischerkollegen Tobias Frick Unterstützung: „Nach dem Managementplan dürfen wir da eigentlich gar nichts mehr machen.“ Ziel des Managementplans sei, der Natur und den Lebewesen ihren Lebensraum zurückzugeben. Privatbesitzer können auf freiwilliger Basis mithelfen. Sie sollen die Qualität der Flächen erhalten oder wenn möglich verbessern. Für Gemeinden ist die Umsetzung verbindlich.

„Von Freiwilligkeit kann nicht die Rede sein. Wir werden ja angehalten, so zu verfahren“, sagte ein Bürger und befürchtet, dass durch diese Weise eine Wertminderung die Folge sein könnte. „Wir sind keine reine Naturlandschaft, welche sich selbst überlassen werden soll und kann, sondern eine gewachsene Kulturlandschaft“, gab Ortsvorsteher Schütz zu bedenken. „Es geht auch darum, dass der Wald betriebswirtschaftlich bleibt“, sagte Ortsvorsteher Berthold Hotz. Auch Baumaßnahmen für Infrastruktur und Hochwasserschutz sollten möglich sein. „Da gibt es so viele Besonderheiten im Schmeiental. Dass man allen Arten gerecht wird, das wird man nicht schaffen“, sagte Stadtförster Jürgen Kohler. Zu den Arten, die angesprochen wurden und im Schmeiental heimisch sind und die es zu bewahren gilt, gehören zum Beispiel der Schmetterling „Spanische Flagge“, die Fledermaus „Großes Mausohr“ und der Biber.

Nicht ganz verstehen können die Ortschaftsräte Kaut und Frick, dass die Fläche neben dem Bananenfelsen zusätzlich begrünt werden soll. Die vergangenen Jahre habe man alles daran gesetzt, den Felsen wieder offen zu legen. „Was haben wir dann die vergangenen Jahre überhaupt gemacht?“, stellte Frick in den Raum. Die Ortschaftsverwaltung wird die Bedenken und Anregungen schriftlich an das Regierungspräsidium weiterleiten. Danach wird die endgültige Fassung des Plans bekanntgegeben.

Interessierte können die Pläne noch bis 15. Mai im Sigmaringer Rathaus einsehen.