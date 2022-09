Schlossnarros feiern Geburtstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf ihr 30-jähriges Bestehen kann in diesem Jahr die Gruppe der Schlossnarro zurückblicken. Im Rahmen des Jubiläumsprogrammes der Narrenzunft Vetter Guser wurde dieser Anlass im Jagdsalon des Zunftpräsidenten Albrecht Prinz von Hohenzollern gefeiert. Den musikalischen Auftakt übernahm der Spielmanns und Fanfarenzug Sigmaringen. Im schön dekorierten Jagdsalon waren Kostüme von Vetter Guser Bällen ausgestellt, die Erinnerungen an großartige Auftritte der Schlossnarros weckten. Fotos aus 30 Jahren nahmen die Gäste mit auf eine närrische Zeitreise. Gruppenvertreterin Vanessa Riegger und ihrem gesamten Team dankte Zunftmeister Phil Sutter für die Organisation dieses unvergesslichen Abends in Josefslust.

Der Schlossnarro, die jüngste Maskenfigur der Narrenzunft Vetter Guser, hatte seinen ersten Auftritt beim großen Narrentreffen der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte in Bad Cannstatt 1992. In der Familiengruppe, in der insgesamt 145 Frauen, Männer und Kinder im Alter von null bis 70 Jahren aktiv sind, springt inzwischen der Narrensamen der dritten Generation im Schlossnarrohäs über die Fasnet.

Ein Plakat aus dem Jahr 1860, das zur 25-jährigen Bräutlingsfeier des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern gezeichnet und lithographiert wurde, lieferte die historische Vorlage. Der Schlossnarro stellt keinen mittelalterlichen Hofnarren dar, sondern vertritt das Maskentreiben rund um das Sigmaringer Schloss und am hohenzollerischen Hof. Vorbild für den Schlossnarro ist der Spaßmacher „l’Arleccino“ aus der venezianischen Stegreifkomödie „Commedia dell’Arte“ des 16. Jahrhunderts, deren Einflüsse Ende des 18. Jahrhunderts über Tirol und das Allgäu kommend in Abwandlungen auch in unserer Region zu erkennen sind.