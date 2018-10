Schlossbesucher lernen das Gruseln

Kasimir allein zu Haus, zwei Fledermäuse auf Irrwegen und über allem scheint gespenstisches Mondlicht. Auf dem Hohenzollernschloss Sigmaringen wird den Besuchern zwischen dem 27. Oktober und dem 3. November das Gruseln beigebracht. Die Ferienzeit wird durch Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene zur Halloweenzeit. „Jedes Schloss hat sein Gespenst, das wissen selbst schon kleine Kinder, und ein derart großes Schloss wie das Hohenzollernschloss Sigmaringen hat gleich mehrere Spukgestalten“, teilt die Unternehmensgruppe mit.

Normalerweise würden sie erst zur Geisterstunde lebendig, aber in den geheimnisvoll dunklen Räumen des Residenzschlosses machten sie rund um Halloween eine Ausnahme. Eine ganze Woche lang tauchen sie schon ab dem späteren Nachmittag auf und lassen die menschlichen Besucher an gruseligen Ereignissen teilhaben, teilt Pfitzinger mit. Die Kleinsten dürfen am Mittwoch, 31. Oktober, um 16 Uhr der Hoffledermaus helfen, Freundin Agathe in den geheimnisvollen Gängen und Räumen wiederzufinden. Preis: 8,50 Euro pro Kind inklusive Bastelmaterialien. Begleitende Eltern bezahlen ebenfalls den Kinderpreis.

Und am Freitag, 2. November, um 16.30 Uhr können die Mädchen und Jungen in einem gemütlichen Quartier für Prinzen und Prinzessinnen Märchen lauschen, erfahren, warum einst Waschen nicht erwünscht war, und manches andere Geheimnis aufdecken. Preis: 8,50 Euro pro Kind.

Kasimir das Schlossgespenst

Kinder zwischen fünf und zehn Jahren haben besonders großes Glück, denn sie dürfen Kasimir mit eigenen Augen sehen. Das Nachwuchsschlossgespenst ist nur 244 Jahre alt und damit entschieden zu jung zum Spuken. Doch als seine Familie nicht zu Hause ist, geht Kasimir am Dienstag, 30. Oktober, um 18.30 Uhr auf unerlaubte Halloween-Spuk-Tour durchs Schloss. Wer würde nicht gern ein gespenstiges Souvenir mit nach Hause nehmen und auf das Nachttischchen stellen? Preis: 9,50 Euro pro Kind. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren haben gleich zum Auftakt der Gruselwoche am Samstag, 27. Oktober, um 17 Uhr die Chance, sich eins zu basteln und dabei auch noch Gespenstergeschichten zu hören. Preis: 11,50 Euro pro Kind (inklusive aller Bastelmaterialien). Ein Schlossbesuch bei Nacht, die Räume sind dunkel, der Mondschein dringt durch die Fenster – man vernimmt laute und leise Geräusche sowie Details, wie sie im Licht des Tages nie wahrzunehmen wären. Bei einer Taschenlampenführung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren sind am Sonntag, 28. Oktober, um 19 Uhr faszinierende Sinneseindrücke zu erleben. Preis: 9,50 Euro pro Kind. Begleitende Eltern zahlen ebenfalls den Kinderpreis. Die Führung ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Bei einer nächtlichen Tour durch das Hohenzollernschloss werden am Montag, 29. Oktober, und Samstag, 3. November, um 21 Uhr Besuchern ab 16 Jahren Geschichten und Fakten rund um den Mond erzählt. Zum Abschluss gibt es als Schlummertrunk Punsch oder Glühwein in der historischen Schlossküche. Eintritt: 16 Euro, inklusive Schlummertrunk.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen sich auf eine geisterhafte Erlebniswoche freuen, die das Hohenzollernschloss Sigmaringen in ein neues Licht tauchen wird. Danach wissen die Teilnehmer ganz sicher, welche Gespenster sich in den alten Gemäuern verstecken, um nur in dieser einen Woche ihr Unwesen vor den Zuschauern zu treiben.