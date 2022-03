Schloss startet in die neue Saison

Das Hohenzollernschloss Sigmaringen öffnet ab dieser Woche wieder seine Tore. Die neue Saison präsentiert sich dieses Jahr mit etlichen Sonderveranstaltungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anlässlich des 400. Todestages des heiligen Fidelis beteiligt sich das Hohenzollernschloss ab 10. April an den Feierlichkeiten. Mit einer Präsentation von ausgesuchten Exponaten ergänzt das Hohenzollernschloss die Ausstellung im Staatsarchiv. Diese sind im Rahmen einer Schlossbesichtigung zu sehen, teilt das Schloss mit.

Während der Osterferien sind die Frühlingswochen geplant: Kasimir, das Schlossgespenst, plagt laut Schloss der Heuschnupfen und Fledermaus Agathe ist mal wieder in Not. Darüber hinaus nimmt der preußischer Brandmeister Interessierte mit ins 19. Jahrhundert und erzählt anhand eines historischen Einsatztagebuches von der Geschichte des Schlossbrandes vor 129 Jahren.

Am 19.Juni erwartet Familien ein tierischer Schlosserlebnistag, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Falkner wird Greifvögel rund um das Hohenzollernschloss gleiten lassen. Ein musikalisches Kontrastprogramm mit tierischem Thema wird in der portugiesischen Galerie geboten. Für die Kleinsten öffnen wir unser Bastelatelier und unser Märchenzimmer.

Die American Drama Group präsentiert auf ihrer diesjährigen Jubilee-Tour Othello und lädt nach längerer Pause am 8. Juli in den Schlosshof ein. Am 9. Oktober dürfen sich Besucher laut Schloss auf den Hohenzollerntag zum Thema „Gerüstet und gewandet“ freuen. Ritter, die starken Helden in glänzender Rüstung, bewaffnet mit Schild und Lanze, erobern die Gunst der zarten Burgfräulein. War dies wirklich so? Von den Kammerzofen erfahren die Teilnehmer unter anderem, welche Kleideretikette am Fürstenhof zu beachten war.

In den Herbstferien öffnet das Schloss im Rahmen der Gruselwoche seine Pforten –Schlossrundgänge in kompletter Dunkelheit, nur mit der eigenen Taschenlampe ausgestattet, eröffnen neue Perspektiven. Gruselführungen für Kinder mit und ohne die Begleitung der Erwachsenen werden angeboten.

Am 10. und 16. November gibt es ein Drei-Gänge-Wildmenü in historischen Gemäuern gepaart mit wilden Geschichten über Waidmannsheil und Waidmannslust. Weihnachtsbräuche, die die Sonderführung „Fürstlicher Weihnachtszauber“ näher bringt, werden das Jahr im Hohenzollernschloss ausklingen lassen.