Schloss hat wieder geöffnet

Das Schloss Sigmaringen hat seine Tore nach der Winterpause wieder geöffnet. Michel Louyot, französischer Schriftsteller und Kulturattaché im Ruhestand, kam aus Straßburg angereist. Sigmaringen, und hier vor allem das Schloss, stand schon lange auf seiner Reisewunschliste.

Am Tag zuvor konnte er das Staatsarchiv besichtigen und bekam hier eine Führung auf Französisch durch Nadja Diemunsch, die dort ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und zweisprachig aufgewachsen ist. Am nächsten Tag holte Louyot, den die deutsch-französischen Beziehungen innerhalb und außerhalb seiner Familie beschäftigen, die erste Eintrittskarte für die diesjährige Saison. Da so früh noch keine weiteren Besucher warteten, bekam er mit der Schlossführerin Virginie Reinier-Saup eine Führung in seiner Muttersprache.

Viele Franzosen, so Louyot, kennen Sigmaringen nur aus der Literatur oder aus Filmen. Das sei dann eben nicht immer ein erfreulicher Ort. Er sei froh, dass er Sigmaringen jetzt ganz neu kennenlernen konnte: „Es ist hier viel schöner als ich gedacht habe, und der Schnee bringt es richtig zum Leuchten.“ Der Schriftsteller, der viele Jahre in Prag und Minsk, aber auch in Japan gelebt hat, ist überzeugt, er besucht Sigmaringen bald wieder.