Schlechtes Image durch Kriminelle: Sigmaringen will Ruf aufpolieren

Der Sigmaringer Gemeinderat diskutiert am Mittwochabend in öffentlicher Sitzung, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um das Sicherheitsgefühl der Bürger am Bahnhof und im Prinzengarten zu erhöhen. Die Beleuchtung des Parkplatzes hinter dem Bahnhof sowie der Austausch der Beleuchtung der Bahnhofsunterführung, die obendrein noch einen helleren Bodenanstich erhält, sind geplant.

Zudem will die Stadt Sigmaringen mit einer breit angelegten „Medienoffensive“ weg vom in den vergangenen Monaten erlangten Ruf der „kriminellen Kleinstadt“, der laut Sitzungsvorlage negative Auswirkungen auf den Einzelhandel und Tourismus habe. Eine spezialisierte Agentur soll einen neuen Blick auf Sigmaringen als familienfreundliche Stadt mit Innocampus und großer Jugendbeteiligung ermöglichen. Für die Maßnahmen plant die Stadt Sigmaringen insgesamt 60 000 Euro ein. Die Mittel müssten – die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt – außerplanmäßig bewilligt werden.

Von der Einführung eines kommunalen Sicherheitsdiensts in der Innenstadt nimmt die Stadtverwaltung Abstand. Die Kosten dafür lägen bei 14 000 Euro pro Monat. Die Stadtverwaltung will „die Entwicklungen weiter beobachten“ und im Bedarfsfall den Gemeinderat entscheiden lassen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das Thema wurde auf Antrag der CDU-Fraktion vergangenen Dezember in die Tagesordnung aufgenommen. Ergänzend dazu hatten die Fraktion der Freien Wähler im Februar den Prüfauftrag zur Einrichtung eines kommunalen, durch Dritte finanzierte Sicherheitsdienstes für den Bahnhof und Prinzengarten eingereicht.

Auswertung der Polizeistatistik

Die Stadtverwaltung hatte im Januar mit Einzelhändlern Kontakt aufgenommen und auch im Jugendforum mit den Jugendlichen über die Sicherheitslage gesprochen. In Gesprächen mit dem Innenministerium wurden die Möglichkeiten polizeilichen Einschreitens und ein Bündel an Maßnahmen erörtert. Mit in die Maßnahmenliste eingeflossen seien laut Stadt auch die Auswertung der vom Polizeipräsidium vorgestellten Kriminalitätsstatistik.

Licht in dunkle Ecken bringen: Das strebt die Stadt beispielsweise für die Bahnhofsunterführung an. (Foto: Theresa Gnann)

Da sich die Situation um und im Bahnhof deutlich verschärft habe, hat die Stadt Anfang März intern beschlossen, das Gelände hinter dem Bahnhof, das als Parkplatz dient, freizuschneiden um gute Sichtachsen zu ermöglichen. 5500 Euro Kosten seien dafür bereits angefallen. Auch der Austausch der Leuchtmittel in der Bahnhofunterführung habe bereits begonnen. Die anderen Maßnahmen sind für Herbst diesen Jahres geplant.

Weitere angedachte Maßnahmen:

Videoüberwachung: Die Überwachung öffentlicher Räume ist laut Stadt mit rechtlichen Hürden versehen und wäre im Fall des Prinzengartens nicht flächendeckend leistbar. Mit dem Innenministerium sei daher vereinbart, dass die Polizei im Bedarfsfall lagebedingt eine polizeiliche Videoüberwachung installiert – diese werde vom Innenministerium angeordnet und rechtlich mitverantwortet. Die Stadt würde in diesem Fall im Gegenzug die technischen Voraussetzungen zur Installation auf ihre Kosten schaffen.

Effekte auf die Innenstadt: Die administrativen und bürokratischen Hürden für eine Beschäftigung von Asylbewerbern sind laut Stadt hoch. Zudem gibt die Verwaltung zu bedenken, dass ein erhöhter Kontrolldruck zu „Verdrängungseffekten“ führen könne, sprich: dadurch könnten neue, unerwünschte Brennpunkte geschaffen werden. Daher will die Stadt die Donaubühne, das Areal vor der Stadthalle und unter der Nepomukbrücke sowie die „Pocketgärten“ im Auge behalten und eine Diskussion über „potenziell gewünschte Aufenthaltsbereiche“ für Flüchtlinge anregen.

Schulungen: Mitarbeitern in „sehr publikumsintensiven Bereichen“ soll durch gezielte Schulungen zur Kommunikation in Ausnahmesituationen und unter Berücksichtigung des Rollenverständnisses im interkulturellen Umfeld geholfen werden.

Sigmaringen ist seit Monaten in den Schlagzeilen. Rund um den Bahnhof sind Drogenhändler, betrunkene und aggressive Menschen unterwegs. Häufig steht die Kriminalität in Zusammenhang mit Flüchtlingen. Im vergangenen Jahr war die Kriminalität in Sigmaringen so hoch wie in Großstädten wie Stuttgart oder Mannheim. Doch zwischenzeitlich hat sich die Situation gebessert.