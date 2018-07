Schlamm: Stadt muss für guten Wasserfluss sorgen

Die Stadt Sigmaringen plant, im Rahmen des ökologischen Begleitplans zum Grünprojekt einen Fischaufstieg von der Donau in den Gorheimer Teich beim Bootshaus zu bauen. Das wurde in der jüngsten Bauausschusssitzung mitgeteilt. Die Fischer halten diesen Plan für sinnlos, da der Teich durch diesen zusätzlichen Abfluss im Sommer zu wenig Wasser hätte. Außerdem würden ohnehin keine Fische in den Teich kommen, da das Wasser zu kalt sei und sich dort nur Bachforellen aufhielten.

Die Stadtverwaltung hat für den Bau des Fischaufstiegs eine wasserrechtliche Genehmigung und einen Förderbescheid über 70 Prozent. Der Bau soll etwa 50 000 Euro kosten. Außerdem erhält die Gemeinde hierfür Öko-Punkte. Hier sieht man die Angelegenheit naturgemäß anders. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 fordert die Durchlässigkeit von Gewässern, das heißt, Wassertiere müssen sich frei entfalten können. Diese Durchgängigkeit der Gewässer ist von besonderer ökologischer Bedeutung auch für Klein- und Kleinstlebewesen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der SZ mit.

Stadtbaumeister Thomas Exler hatte sich im Vorfeld bei der Fischereibehörde im Regierungspräsidium Tübingen erkundigt, ob man für den Bau des Fischaufstiegs die Bedenken der Sportfischer teile, die argumentierten, der Bach ende ja bereits nach wenigen Hundert Metern. Auch der Temperaturunterschied zwischen dem kalten Quellbach und der Donau wurde angesprochen.

Verschlammung befürchtet

Manuel Konrad vom Regierungspräsidium verweist in einer E-Mail an Exler auf einen anderen Aspekt, die Verschlammung des Gewässers, hin. Der Gorheimer Bach führt relativ viel Schlamm in den Teich. Sollte zu viel Wasser abfließen, würde der Teich im Sommer teilweise austrocknen und unter Umständen üble Gerüche durch verfaulende Algen erzeugen. Daraus ergäbe sich erhebliche Zusatzarbeit für die Mitarbeiter der Stadt, die den Teich entschlammen müssten.

Konrad sieht die Entschlammung als unverzichtbar im Zusammenhang mit der Anbindung des Teiches an die Donau, betont allerdings, dass jede Anbindung eines Gewässers aus fischökologischer Sicht sinnvoll sei, egal wie lang das Gewässer ist. Entscheidend ist das Verhältnis von Zu- und Abfluss des Wassers.

Die Stadt kann der Interpretation, dass sich die Wassermenge durch die Durchlässigkeit verringere, nicht folgen. Lediglich der bisherige Überlauf beim Bootshaus werde dann nicht mehr fließen. Überdies sei die Wasserqualität des Gorheimer Baches gut, denn der Fischereiverein nutze das Gewässer ja zur Fischaufzucht, argumentiert die Stadt.

Robert Schatz, Vorsitzender des Sigmaringer Sportfischervereins sagt: „Wir Sportfischer begrüßen die Gartenschau und stehen ihr positiv gegenübber. Aber ich möchte die Stadt vor Schaden bewahren.“ Der Gorheimer Bach fließe nicht normal und überdies sei dort ein Biber am Werk, der den Wasserfluss auch noch blockiere. Er beruft sich auf das Schreiben von Konrad, der im Falle einer Verringerung des Wasserdurchflusses vom Bau eines Fischaufstiegs abrät.