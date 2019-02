Schlagzeuger Felix Dreher und Julian Schroth kommen eine Runde weiter

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende in Friedrichshafen haben sich die Schlagzeuger um ihren Lehrer Joachim Schöpe gegen eine starke Konkurrenz behauptet. Felix Dreher und Julian Schroth haben sich für den Landeswettbewerb qualifiziert.

In Friedrichshafen sind die Solowertungen Streichinstrumente, Percussion/Mallets sowie die Gruppenwertungen Duo Klavier und ein Blasinstrument und Zupfensemble ausgeschrieben gewesen. Sechs Schüler der städtischen Musikschule hatten sich angemeldet und stellten sich dem Urteil der Jury. Nach wochen- und monatelanger Vorbereitung nahmen sie an der Konkurrenz mit 120 Schülern aus den Landkreisen Sigmaringen und dem Bodenseekreis teil. In der Solowertung Cello (Altersgruppe III) wurde Annika Hader (Klasse Daniel Elias) mit 20 Punkten und einem zweiten Preis bewertet. Das Duo Sebastian Speidel und Julie Androulakis (AG II) aus der Gitarrenklasse Sasa Poprzen errang ebenfalls einen zweiten Preis mit 20 Punkten. Die größte Wertung des diesjährigen Wettbewerbs war die Kategorie Percussion solo mit über 30 Beiträgen. Hier behaupteten sich die Sigmaringer Schlagzeuger von Lehrer Joachim Schöpe gegen eine starke Konkurrenz und erreichten in drei Altersgruppen erste Preise: Moritz Seßler erspielte sich 24 Punkte in der Altersgruppe Ib, Felix Dreher wurde mit 24 Punkten in Altersgruppen II bewertet und Julian Schroth (AG IV) darf sich über 23 Punkte freuen. Da es ab der Altersgruppe II mit 23 und mehr Punkten eine Weiterleitung zur nächsten Ebene gibt, haben Felix Dreher und Julian Schroth die Qualifikation für den Landeswettbewerb erlangt.

Seinen offiziellen Abschluss findet der Regionalwettbewerb im öffentlichen Konzert mit Preisverleihung, das für die Teilnehmer aus dem Landkreis Sigmaringen am Sonntag, 24. Februar, um 11 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen stattfindet. Neben der Urkundenvergabe und der Verleihung der Sonderpreise werden die Teilnehmer einen Querschnitt durch den Wettbewerb präsentieren. Der Eintritt ist frei.