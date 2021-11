Nachdem ein 25-Jähriger am frühen Montagmorgen in einer Gaststätte in der Fürst-Wilhelm-Straße bei einer Schlägerei verletzt worden ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Mann war zwischen 0.30 und 1.30 Uhr mit einem bislang Unbekannten in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug der Täter seinem Opfer mehrfach ins Gesicht, sodass dieses leichte Verletzungen erlitt.