Schlachthof präsentiert sein Programm für die neue Saison

Das neue Programm der Ateliers im Alten Schlachthof für die Saison 2017/2018 liegt jetzt vor. Programmheftchen liegen an verschiedenen öffentlichen Orten und bei den unterstützenden Einrichtungen aus.

Im Herbst 2017 und Frühjahr 2018 sind bei den Werkaufenthalten für Druckgrafik jeweils Almut Schildberger (Berlin) und Wolfram Isele (Stuttgart) zu Gast.

Den großen Künstler-Werkaufenthalt gestaltet im kommenden Frühjahr das Choreografie- und Tänzer Duo Daniela Wölfel (D/CH) + Rense Hettinga (Freiburg). Die Tanzaufführungen sind für April geplant.

Neu sind die künstlerischen Projekte für Jugendliche: Am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. November, bietet die Jugendmedienakademie des Arbeitskreises Jugendmedienarbeit im Landkreis Sigmaringen Workshops zum kreativen Arbeiten mit digitaler Technik für Kinder und Jugendliche auf dem Schlachthof-Gelände an. (Anmeldung und Infos: www.jma-sig.de).

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, findet der erste Schnupperworkshop Tanztheater für junge Teilnehmer mit Daniela Wölfel und Rense Hettinga statt (Anmeldung bis 10. November: info@schlachthof-sigmaringen.de oder 07571/3333) sowie eine Fortsetzungsmöglichkeit im anschließenden Tanztheaterprojekt (Anmeldung bis 30. November).

Die offene Schlachthof-Bühne bietet am Samstag, 18. November, um 19 Uhr ein Forum für Bühnen-Ausprobierer, das sogenannte „Sprungbrett“ an. (Formlose Bewerbung bis 10. November: info@schlachthof-sigmaringen.de).

Im November startet außerdem ein Schuljahresprojekt für Schüler im Landkreis Sigmaringen in Kooperation mit dem Zimmertheater Tübingen: „Isso!“ ein Theaterspielprojekt. Die Aufführungen finden am Montag und Dienstag, 18. und 19. Juni, auf dem Schlachthofgelände statt.

Das Bühnenprogramm im Alten Schlachthof mixt Klassisches mit Extravaganzen und hat wie immer Platz für exzellenten Jazz und Weltmusik reserviert. Hier die Vorschau auf das Halbjahr 2017:

Am Donnerstag, 28. September, beginnt die fünfköpfige Musikkabarett-Gruppe Vocal Recall mit der großen „Schlägerparade d´Erfolgsmusik“. Am Montag, 2. Oktober, geht es frisch aufgetankt in die erste Impro-Show von Spieltrieb. Schön schräg und innovativ wird es am Donnerstag, 26. Oktober, mit dem „Independent Chanson-Abend“ von Lucie M. (Textschreiberin und Vieles mehr) und dem Tribunal des Escargots (Band-Trio).

Am Samstag, 25. November, wirbelt Spieltrieb mit der Advents-Show in die Vorweihnacht. Die Seniorentheatergruppe „Dörrobst“ zeigt am Samstag, 2. Dezember, ihr neues Stück: „Große Freiheit – Wann, wenn nicht jetzt!?“ Am Donnerstag, 7. Dezember, lädt das Kreiskulturforum zur Reihe „Religion und Spiritualität“ ein: „Karawane“ betitelt Rezitationen und Vertonungen aus dem Persischen sowie unter anderem instrumentale Darbietungen aus der afghanischen Folklore (Sondereintritt sieben und drei Euro).

Am Freitag, 15. Dezember, stellt Jazzgitarrist Manfred Junker sein neu gegründetes „Organ Trio“ mit seinem eigens für diesen Jazz-Orgelsound komponierten Programm vor. Das Saxophonquartett Carlas Saxaffair feiert am Freitag, 22. Dezember, „Stille Nacht?!“ mit dem Schlachthofpublikum.

Alle Bühnenveranstaltungen beginnen um 20 Uhr, sonst wird die Uhrzeit extra angezeigt.

Der Eintritt kostet in der Regel 14 Euro, ermäßigt acht Euro für die Bühne in der Georg-Zimmerer-Straße 7.

Kartentelefon und weitere Informationen unter Telefon 07571/ 3333 oder im Internet unter

www.schlachthof-sigmaringen.de