Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten an Pfingsten

Über das Pfingstwochenende finden in Ulm umfangreiche Arbeiten an der Eisenbahninfrastruktur statt, weshalb Züge von der Donaubahn den Hauptbahnhof nicht anfahren können. Das teilt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) mit. Daher müssen von Freitag, 3. Juni ab 21 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 7. Juni um 5 Uhr, die Züge der SWEG-Linie RS 3 und der DB-Linie RE 55 auf der Donaubahn im Abschnitt Herrlingen – Ulm Hbf ausfallen.

Der Zug Nummer 26352 der SWEG (normalerweise Abfahrt um 4.50 Uhr in Ulm Hauptbahnhof) fällt am Dienstag, 7. Juni allerdings nicht aus, sondern fährt erst um 5.03 Uhr ab. Für alle ausfallenden Züge wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen in beiden Richtungen angeboten. Als SEV-Haltestellen sind eingerichtet: Ulm ZOB Ost Bussteig H (für Ulm Hbf), Ulm-Söflingen Blautal-Center, Blaustein ZOB und Bahnhof Herrlingen. Der SEV-Bus RS 3 fährt alle vier Haltestellen an, der SEV-Bus RE 55 fährt ohne Zwischenhalt zwischen Ulm Hbf und Herrlingen.

Die Busse verkehren zu geänderten Uhrzeiten und weisen längere Fahrzeiten als der Zug auf. Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste deshalb unbedingt ihre Reiseverbindungen überprüfen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden. Die detaillierten Fahrpläne sind im Internet unter www.sweg.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de zu finden. Telefonische Auskünfte erteilt die SWEG unter 0 74 71/ 18 06 11.