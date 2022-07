Schienenersatzverkehr für „Freizeitexpress Schwäbische Alb“

Die sonntäglichen Züge des „Freizeitxpress Schwäbische Alb“ der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) fahren vom Sonntag, 17. Juli, bis zum Saisonende am Sonntag, 16. Oktober, im Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen. Grund dafür sind laut dem Verkehrsunternehmen Gleisumbauarbeiten auf der Strecke zwischen Engstingen und Sigmaringen.

Der Schienenersatzverkehr unterteilt sich in drei Phasen: Erste Phase sonntags, 17. Juli bis 7. August: Schienenersatzverkehr zwischen Sigmaringen und Haidkapelle sowie teilweise zwischen Haidkapelle und Engstingen.

Zweite Phase sonntags, 14. August bis 8. September: Schienenersatzverkehr zwischen Gammertingen und Haidkapelle sowie teilweise zwischen Haidkapelle und Engstingen.

Dritte Phase sonntags, 25. September bis 16. Oktober, sowie am 3. Oktober: Schienenersatzverkehr zwischen Gammertingen und Engstingen.

Die SEV-Busse weisen ähnliche Fahrzeiten wie der Zug auf, sodass alle Anschlüsse erreicht werden. Die Fahrradmitnahme sei in den SEV-Bussen leider nicht möglich. Fahrkarten können im Bus erworben werden – allerdings nur zu Zielen im Bereich des Tarifverbundes naldo.

Die Züge des „Freizeitexpress Schwäbische Alb“ von Sigmaringen über Gammertingen nach Haidkapelle beziehungsweise Engstingen verkehren nur an Sonn- und Feiertagen bis 16. Oktober. Deshalb endet der Schienenersatzverkehr in diesem Jahr auch an diesem Tag.

Die detaillierten Fahrpläne sind auf Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet unter www.sweg.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Hechingen unter 07471 / 1806 11.