Scheiben an Firmengebäude beschädigt

Erneut hat ein Unbekannter am Dienstag laut Polizeimeldung Scheiben an einem Firmengebäude in den Käppeleswiesen eingeschlagen. Es ist bereits das dritte Vergehen dieser Art in den vergangenen zehn Tagen. Der Täter beschädigte insgesamt mehrere Scheiben an einem Hallentor und auch die Außenspiegel eines auf dem Hof stehenden Lastwagen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Beim unbekannten Verursacher dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen immer um denselben Täter handeln. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen dauern an.