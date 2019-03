Scheer/Ennetach fährt ungefährdeten Sieg ein

Beim FC Krauchenwies II/SV Hausen sind drei Torhüter auf dem Feld gewesen, weil kaum noch Spieler reaktiviert werden konnten. Und das bei einem direkten Abstiegsduell gegen Fulgenstadt, in dem sich der FV am Ende mit 2:1 durchgesetzt hat. In Kettenacker musste erst ein eigener Platzverweis her, um den SV Hoßkirch in die Schranken zu weisen. Torreich ging es in Renhardsweiler zu, wo die Youngster dem SV gerade viel Freude bereiten und einen 5:3-Heimerfolg gegen Türk G. Sigmaringen. Türkiyemspor Saulgau gewann beim SV Bolstern.

SV Renhardsweiler – SPV Türk G. Sigmaringen 5:3 (3:2) - Tore: 0:1 Turgut Balik (3.), 1:1 Andreas Fürst(12.), 2:1 Manzie (14.), 2:2 Samuel Peter (31.), 3:2 Tobias Fimm (34.), 4:2 Lück (76./FE), 4:3 Turgut Balik (89./FE), 5:3 Bernd Gruber (90+3). -Z.: 140. -Renhardsweiler brauchte zu Beginn einen Wachmacher in Form eines Fehlers, der auch noch zu einem Gegentor führen sollte. Turgut Balik erledigte dies. Als man schließlich den Schlendrian raus hatte, besann sich Renhardsweiler auf seine Tugenden, der Lohn ein Doppelschlag von Fürst und Manzie zum 2:1. Bis zur 30. Minute ging der Gastgeber fahrlässig mit seinen vorhandenen Chancen um, was zur Folge hatte, dass Samuel Peter sein Torkonto ausbauen durfte. Türk G. setzte in den Minuten danach nicht nach, sondern ließ Renhardsweiler gewähren. In den vergangenen Wochen machten die Youngster viel Freude und das zahlte sich an diesem Nachmittag aus: Fimm und Lück bauten das Ergebnis auf 4:2 aus ehe ein Elfmeter die Gästehoffnungen auf einen Punkt wieder weckte. In der Nachspielzeit besiegelte Gruber die Gästeniederlage.

SV Bolstern – SC Türkiyemspor Saulgau 2:3 (1:2) - Tore: 1:0 Marc Störk (5.), 1:1 Badjie (22.), 1:2 Abdoulie Gassama (40.), 2:2 Frankenhauser(46.), 2:3 Bubacarr Njie (77.). -Z.: 110 - Bolstern hatte in den Anfangsminuten die Oberhand und ging glücklich nach einem Torwartfehler mit 1:0 in Führung. Türkiyemspor – in den vergangenen Wochen noch mit letztem Aufgebot angetreten – wurde in der Folgezeit stärker. Ausschlaggebend war, dass wieder eine ordnende Hand das Sagen hatte. Badjie gelang der Ausgleich und noch vor der Pause brachte Gassama seine Farben in Front. Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren, als Frankenhauser der Ausgleich gelang. Kennzeichnend für die zweite Halbzeit war in Bolstern die Tatsache, dass viele Ballverluste kein flüssiges Spiel mehr zuließen und so war es zwangsläufig ein ruhender Ball, der für die Entscheidung sorgte. Bubacarr Njie vor der Rückrunde noch als Abgang gehandelt, traf mit einem Freistoß in den Winkel zum 3:2. Ein verdienter Sieg wurde aus Bolstern gemeldet, weil Türkiyemspor Saulgau mehr investierte. R.: 3:1

SGM Alb-Lauchert – SV Hoßkirch 4:0 (0:0) - Tore: 1:0, 2:0 Mathias Göckel (55./57.), 3:0 Jonas Jehle (72.), 4:0 Mathias Göckel (82.). - BV: Rote Karte Stefan Maier (50./Notbremse SG Alb-Lauchert). - Z.: 170 - Kurioser Spielverlauf in Kettenacker, wo der Tabellenzweite gegen den Vorletzten in der ersten Halbzeit gar nicht ins Spiel fand. Dabei fing es für die Hausherren gar nicht schlecht an: Mathias Göckel fand eine Lücke im Hoßkircher Abwehrverband, scheiterte aber. Im weiteren Verlauf sahen die zahlreichen Zuschauer viel Leerlauf und vor allem auf der Seite der SGM kaum durchdachte Aktionen. Abspielfehler sorgten für einen Unmut, der komischerweise nach der Pause und einer roten Karte für Stefan Maier verfliegen sollte. Nach einer Notbremse spielten die Gastgeber in Unterzahl, aber keine fünf Minuten später hieß es 1:0 und zwei Minuten später legte Göckel sogar nach. Mit Jehles 3:0 war die Partie entschieden. Göckel setzte gegen Ende der Begegnung noch einen drauf.

FC Krauchenwies II/SV Hausen – FV Fulgenstadt 1:2 (0:2) - Tore: 0:1 Mario Zimmel (5.), 0:2 Dennis Rambacher (23.), 1:2 Florian Weidle (71.) - Z.: 80 - Eine schmerzliche Heimniederlage kassierte der Drittletzte im direkten Duell mit seinem „Vordermann“. Die Begegnung selber gab nicht viel her, obwohl sehr viel auf dem Spiel stand. Kurios bei den Gastgebern war die Tatsache, dass gleich drei Torhüter auf dem Feld standen. Zwei Feldspieler und Kevin Hüpfner als etatmäßiger Keeper. Philipp Harsch als Innenverteidiger und Ruben Siegel im Sturm. Fulgenstadt hatte den besseren Start, gab gleich zu Beginn Gas und Zimmel sowie Rambacher sorgten für ein 0:2. Im zweiten Durchgang wurden die Hausherren zwar besser, aber erst Weidle konnte spät für den Anschluss sorgen. Eine Leistungssteigerung, die am Ende zu spät kam, weil Fulgenstadt nur noch das Nötigste tat.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – SV Bronnen 4:0 (2:0) - Tore: 1:0 Christian Lehr (22.), 2:0 Jonas Heinzler (37.), 3:0 Michael Beck (69.), 4:0 Christian Lehr (70.) - Z.: 120 - Der Tabellenvierte tat sich im Heimspiel in Scheer gegen tief stehende Gäste aus Bronnen sehr schwer. Vor der Partie als Geduldsspiel deklariert, agierte der Gastgeber auch nicht hektisch, sondern suchte seine Chancen. Die Bronner Deckung stand bis zur 22. Minute, ehe dann Lehr als Letzter per Kopf am Ball war (1:0). Von den Gästen kam auch nach diesem Rückstand noch zu wenig, um die SG-Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Trainer Wenger ließ in der Folgezeit auf ein beruhigenderes 2:0 spielen, um keine Überraschung zu erleben. Heinzler sorgte für das 2:0. In der zweiten Halbzeit lockerte Bronnen etwas die Deckung, aber um Joshua Blum im SG-Gehäuse in Verlegenheit zu bringen, reichten diese Anstrengungen nicht. Beck und nochmals Lehr sorgten für einen Sieg, der zu keiner Zeit in Gefahr geriet.

FV Bad Saulgau – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 2:1 (2:1) - Tore: 1:0 Riedesser (5.), 1:1 Christoph Grof (10.), 2:1 Riedesser (29.) - Z.: 80 - Die Tore in Bad Saulgau fielen bereits in der ersten Halbzeit. Dominierende Hausherren hatten durch Riedesser ihren Erfolgsgaranten, der aus 16 Metern zur Führung traf. Fast aus heiterem Himmel kam die Antwort der Gäste fünf Zeigerumdrehungen später, als Grof nach einem Fehlpass abschließen konnte. Durch diesen Schock brauchte der FV eine Anlaufzeit von knapp 20 Minuten, um wieder das Spielgeschehen deutlich zu dominieren. Der Absteiger hatte mehr Ballbesitz, war technisch am Drücker, aber der FC 99 war keine Laufkundschaft. Mit einem Abstauber brachte Riedesser seine Farben dann in Front und mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre auch ein Zwei-Tore-Abstand möglich gewesen. Nach der Pause kam von den Gästen nicht mehr viel.