„Schattenwürfe“ sind in der Alten Schule zu sehen

Im Kulturzentrum in der Alten Schule in Sigmaringen findet am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr die Vernissage zur Ausstellung „Schattenwürfe“ statt. Darin werden Bilder und Werke der aufwühlenden Jetzt-Zeit geschuldeten Schaffensperiode des freischaffenden Bildhauers und Künstlers Josef Alexander Henselmann gezeigt, heißt es in einer Vorschau der Gesellschaft für Kunst und Kultur. Die Ausstellung wird danach bis zum 13.November jeweils Mittwochs von 14 bis 17 Uhr und Samstags und Sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Alten Schule zu besichtigen sein.