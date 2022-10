Schadstoffmobil macht Halt im Kreis Sigmaringen

Das Schadstoffmobil ist von Freitag, 14. Oktober bis Samstag, 6. November mit der Herbsttour für Problemstoffe aus Haushalten im gesamten Kreisgebiet unterwegs. Das teilt das Landratsamt mit. Informationen zu den Standorten und Uhrzeiten finden sich demnach im Entsorgungskalender 2022, den Amts- und Mitteilungsblättern der Städte und Gemeinden, auf der Website www.landkreis-sigmaringen.de oder in der Abfall-App. Dort sind auch die Problemabfälle aufgeführt, die beim Schadstoffmobil angenommen werden. Bei den Sammelaktionen wird darum gebeten, in gegenseitiger Rücksichtnahme auf Abstand zu achten und gegebenenfalls Maske zu tragen. Bei Fragen steht die Abfallberatung zur Verfügung unter Telefon 07571 102 66 77 oder per E-Mail an Abfallberatung-kaw@lrasig.de.