Schadhafte Stellen auf dem Leopoldplatz werden ausgebessert

Derzeit werden auf dem Leopoldplatz Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt: „Schadhafte oder lose Steine werden ausgetauscht. Die Maßnahmen werden voraussichtlich eine Woche dauern“, sagt Stadtsprecherin Anja Heinz. Der Verkehr am Leopoldplatz soll durch die Arbeiten nicht behindert werden. Bei den Reparaturmaßnahmen handelt es sich lediglich um kleinere Ausbesserungen schadhafter Stellen, nicht um die Sanierung des gesamten Platzes.

Die Stadt Sigmaringen steht derzeit in außergerichtlichen Verhandlungen mit den an Planung und Bau des im Zuge der Gartenschau 2013 erneuerten Platzes beteiligten Parteien. Ziel der Gespräche ist laut Stadt, die Parteien an den Kosten für die Sanierung des Platzes zu beteiligen. Sollten die Verhandlungen nicht erfolgreich zum Abschluss kommen, soll im Rahmen eines selbstständigen Beweissicherungsverfahrens ein vom Gericht bestellter, neutraler Sachverständiger die Verursachungsfrage der Schäden klären. Bis dahin nimmt die Stadt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eben jene Maßnahmen vor, um mögliche Gefahrenstellen abzusichern. Wie lange die Verhandlungen dauern, ist laut Stadtverwaltung nicht absehbar. Der Belag des Leopoldplatzes ist schon vier Jahre lang in desolatem Zustand, weist Löcher, wackelige Bodenplatten, zu breite Fugen und Unebenheiten auf. Foto: Michael Hescheler