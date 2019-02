Beim dem Brand in einer Umspannstation in der Nacht auf Freitag, 22. Februar, ist ein Sachschaden in Höhe von 100 000 bis 150 000 Euro entstanden. Das teilt die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Ein sich an den Brand anschließender Stromausfall konnte ab etwa 5 Uhr des Freitags behoben werden. Betroffen waren die Straßenzüge Alemannenweg, Lauchertstraße, Feldweg und Hedinger Straße. Alle Kunden sind laut Stadt seit Freitag wieder versorgt.