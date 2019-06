Schülerfirma spendet 1000 Euro für kranke Kinder

Die Bilanzpräsentation der Juniorenfirma der Ludwig-Erhard-Schule fand in Anwesenheit von Vertretern von Krebshilfe-Vereinen für Kinder und Jugendliche statt, die Spenden-Schecks in Höhe von jeweils 500 Euro entgegennehmen konnten.

Nach der Begrüßung durch den betreuenden Lehrer und Vorstand der Junioren-Firma, Matthias Schmid, erfolgte sein Bericht des Vorstands über die Aktivitäten und Erfolge des vergangenen Geschäftsjahrs. Er sprach auch im Namen seiner Kollegin Jessica Riester, der er gleichzeitig für die gelungene Zusammenarbeit dankte. Des Weiteren betonte er, dass die Junioren-Firma eine besondere Lernform darstelle, die für die teilnehmenden Schüler die Umsetzung der theoretischen betriebswirtschaftlichen Inhalte in die Praxis erlaube.

Neben der seit Jahren erfolgreichen geschäftlichen Arbeit vermittle sie den Firmenmitgliedern sowohl Fach- als auch Sozialkompetenzen. Der Rekordgewinn des vergangenen Geschäftsjahrs 2017/2018 sei hauptsächlich den Mitarbeitern zu verdanken, die neue Ideen eingebracht hätten und bereit gewesen seien, sich unter großem Zeitaufwand den Herausforderungen zu stellen. Ihr Organisationstalent und ihre Teamarbeit seien herausragend.

Dem schlossen sich die Berichte der Schüler an, von denen die Aktivitäten der Abteilungen Marketing, Einkauf, Verkauf und Rechnungswesen verantwortet wurden. Das Hauptgeschäftsfeld bildet neben dem Catering schulischer Veranstaltungen der Betrieb des Kaffeeautomaten für Schüler. Außerdem betreibt die Firma den Schülerkopierer und vertreibt Prüfungsvorbereitungsaufgaben sowie Schultimer für die Schülerschaft. Nach der Vorstellung der Schlussbilanz durch die Abteilung Rechnungswesen erinnerte Matthias Schmid daran, dass unternehmerische Gewinnmaximierung nicht alles bedeute. Über dem geschäftlichen Erfolg dürften die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht vergessen werden. Dazu gehöre die Gesundheit, weshalb sich die Firmenmitglieder zur Förderung der Arbeit von Krebshilfe-Vereinen entschlossen hätten.

So konnte jeweils ein Spenden-Scheck über 500 Euro an Cornelia Borowczak (Albstadt) von der International CML Foundation icnlf sowie an Anton Hofmann vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen übergeben werden. Tief gerührt bedankte sich Borowczak für die Spende, da sie sich anlässlich des zehnjährigen Bestehens der International CML verpflichtet hat, 30 000 Euro Spendengelder für an Leukämie erkrankte Kinder zu sammeln.

Krebs bei Kindern ist heilbar

Anton Hofmann informierte in seiner Dankesrede daran, dass heutzutage 80 Prozent der krebskranken Kinder geheilt werden könnten, dass aber auch die Eltern und Geschwisterkinder der jungen Patienten sowie die Eltern verstorbener Kinder psychologische und sozialpädagogische Begleitung benötigen. Diese erhalten sie durch den Tübinger Verein, der zahlreiche Projekte anbietet und sowohl ein Eltern- als auch ein Familienhaus betreibt, in denen Angehörigen während des Klinikaufenthalts von Kindern eine Unterkunft geboten werden kann. All diese Angebote sind auf Spendengelder angewiesen,.

Zum Abschluss der Veranstaltung erfolgte die Übergabe der qualifizierten Arbeitszeugnisse an die scheidenden Jahrgänge der Mitarbeiter der Junioren-Firma. Deren großartige Arbeit spiegle sich in ihren hervorragenden Zeugnissen wider, lobte Vorstand Matthias Schmid und verabschiedete sie mit allen guten Wünschen für ihre Zukunft. Die anwesenden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 ermutigte er, sich als künftige Mitarbeiter der Junioren-Firma zu bewerben.