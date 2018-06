Schüler ziehen bei der Eröffnungsfeier vor der Lizarena ihren Hut

Mit einer großen Feier ist am Dienstagnachmittag die neue Mehrzweckhalle der Liebfrauenschule offiziell eröffnet worden. Die Schule nutzte die Eröffnung zu einer Demonstration der Begabungen ihrer Schüler. Das 5,3 Millionen Euro teure Bauwerk hat bereits einen Namen erhalten, der einfach über die Lippen geht: Lizarena. Kleine technische Störungen wie ein launisches Mikrofon und wild hoch- und runterfahrende Jalousien erheiterten das Publikum.

Die Liebfrauenschüler brachten eine mit Grips inszenierte Feier auf die Bühne. Reden und Grußworte waren schmückendes Beiwerk. Im Mittelpunkt standen die Schüler und ihre Vorführungen. Zudem waren die Vorführungen wie bei einem Büfett in Häppchen unterteilt, sprich die Worte und die Bilder wechselten sich ab.

Schon der Beginn war vielversprechend: Den Willkommensgruß formten Schüler mit einem Buchstabenbild. Diese Technik der Überleitung zog sich durch den gesamten Nachmittag, sozusagen als stiller Moderator. Um den kirchlichen Hintergrund der Liebfrauenschule herauszustellen, stand die Segnung der Halle ganz am Anfang. Die beiden Schulseelsorger Gerhard Müller und Winfried Keller sprachen geistliche Worte. Der katholische Pfarrer segnete die Halle und betete, dass die Nutzer nach dem Siegeskranz des ewigen Lebens streben mögen.

Gesamtschulleiter Gerald Eisen begrenzte seine Begrüßung auf fünf Minuten und ordnete den Bau der Halle als „starkes Signal für den Schulstandort Sigmaringen“ ein. Die Liebfrauenschule sei der Erzdiözese lieb und teuer, sagte Eisen in Bezug auf die Baukosten.

Der Direktor der Schulstiftung, Dietfried Scherer, blickte auf das Jahr 2012 zurück, als das Schwimmbad geschlossen werden musste. Rückblickend habe die Schule durch dieses Unglück gewonnen. Die Frage, warum die Erzdiözese aus Kirchensteuermitteln so viel Geld ausgebe, beantwortete Scherer so: „Weil Bildung und Erziehung in Freiburg höchste Priorität genießen.“

Das tiefe Blech des Orchesters ist eine Wucht

Vorhang auf für das Konzert des Schulorchesters, das nicht nur wegen seiner vielen Musiker, sondern wegen der klanglichen Qualität überzeugte: Drei Stücke – von Klassik bis Pop – schmetterte das Orchester auf die Bühne. Besonders das tiefe Blech war eine Wucht. Während dem Konzert merkte man, dass die Halle auch akustisch punkten kann.

Der Sigmaringer Architekt Manfred Löffler ging auf die launischen Jalousien ein – „auch große Talente haben ein paar Macken“ –, bevor er das Bauwerk beschrieb: Herausragendes Element der Halle mit zwei Sportfeldern sei der Kletterturm. Für Veranstaltungen wie Abschlussfeiern gibt es außerdem eine Bühne samt Technik. Von außen habe er über ein Farbband die Verbindung zur Natur hergestellt. Die Farben entsprächen der Herbstfärbung der Laubbäume. Vor der Leistung der Architekten und der Lizarena zogen die Schüler ihre Hüte. Die kreativ gestalteten Kopfbedeckungen glichen der Gorch Fock, Hochhäusern, einem Hirschgeweih und vielem mehr. Es folgten ein Grußwort des Bürgermeisters sowie musikalische und sportliche Vorführungen.