Am Dienstag haben Helfer bei der Verkehrszählung an vielen Standorten der Stadt mitgeholfen. Die Zählung dauerte den ganzen Tag. Im Auftrag der Stadt Sigmaringen führt das Ingenieurbüro Modus Consult Ulm eine Verkehrsuntersuchung durch. Diese Untersuchung dient der Analyse und Prognose des Verkehrsaufkommens im Raum Sigmaringen. Die Autofahrer wurden auch auf verschiedenen Strecken wie zum Beispiel an der B 32 am Ortsausgang in Richtung Sigmaringendorf befragt. Die Polizei hielt die Fahrzeuge in Kolonnen an. (uka)