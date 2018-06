Schüler wechseln gekonnt die Rollen

Welch enormes Potential in theaterbegeisterten Jugendlichen von zwölf bis achtzehn Jahre steckt, darüber konnten sich Besucher bei der Präsentation der sogenannten Spielprojekte im Alten Schlachthof überzeugen. In drei hintereinander folgenden fünfzehnminütigen Vorführungen zeigten die Schüler dreier Gymnasien ihre unterschiedlichen Interpretationen des Jugendwortes 2016. „Isso“ bedeutet „ist so“, so ist es eben, so ist die Welt oder zumindest die individuelle Sicht auf die Welt.

Im gegenüberliegenden Hauswirtschaftsraum des Alten Schlachthofes, der ersten der drei Bühnen, improvisierten die Teilnehmer der Theater-AG des Störck-Gymnasiums Bad Saulgau auf Zuruf der Zuschauer kurze Theatersequenzen. Die Aufforderung der Leiterin Judith Dreyer an das Publikum: „Wir brauchen einen Ort mit Atmosphäre und ein Verb“, setzten die Sechstklässler unglaublich flink und mittels einiger Stühle als Requisiten um. Ob „Bauernhof“ und „frisieren“ oder „Mars“ und „tapezieren“, im Handumdrehen kämmte eine Pferdefriseurin ein wildgewordenes Pony oder enttäuschte Marsbesucher verließen nach einem gescheiterten Tapezierversuch auf dem Planeten den Schauplatz und beendeten auch diese Spielsequenz mit dem Ausruf „Isso“.

Nach einem Umzug in die obere Etage des Alten Schlachthofes geht es weiter. Vor einer weißen Wand, den Raum spannungsgeladen einmal ins Licht, dann ins Dunkel versetzend, dramatisierten die Schüler des Hohenzollerngymnasiums das jähe Ende einer unbeschwert vor sich hinwurschtelnden Studenten WG. Singend, kiffend und noch immer in Partystimmung kracht das vollbeladene Auto nach einem Discobesuch gegen einen Baum und ausgerechnet Freddy, der besonnene, vernünftige Freddy stirbt. Gebetsmühlenartig wiederholen Jana, Magda und die anderen WG-Bewohner: „Das Leben muss weitergehen“, während sich Marc am Boden wälzend die Haare rauft und aus vollem Hals schreit: „Es kann doch so nicht weitergehen!“

Im Erdgeschoss ging es nach diesem unter die Haut gehenden Stück, das die Lehrerin Lena Träger mit ihrem Theaterkurs einstudiert hatte, märchenhaft weiter. Die Rahmenhandlung des Märchens Aschenputtel gab die Vorlage zu diesem modern inszenierten Stück, das die Theaterkursteilnehmer der Ludwig-Erhard Schule unter der Leitung von Waltraud Goller-Bertram vorstellten. Ob schuftendes Aschenputtel, geifernde Stiefmutter oder egozentrischer Prinz, die Schauspieler wechselten in Sekundenschnelle ihre jeweilige Rolle und überzeugten in der Darstellung menschlicher Verhaltensweisen wie Lieblosigkeit, Geringschätzung oder Ausbeutung, die aktuell wie eh und je sind. „Isso“, ruft die Stiefmutter, die im Lehnstuhl das Aschenputtel drangsaliert und „isso“ werfen ihr die Stiefschwestern an den Kopf, als diese auf den Ball gehen will und Aschenputtel Schuhe putzen muss.

Die Freude über die Reise durch das Areal des Schlachthofes teilten am Ende die begeisterten Zuschauer mit den engagierten Lehrerinnen und den vielen jungen Akteuren des Theater-Spielprojektes. (weig)