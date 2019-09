Schüler starten wieder durch

In der kommenden Woche beginnt das neue Schuljahr. Für manche wird es das Erste sein, die Aufregung steigt, die Zuckertüten werden gepackt und der Schulranzen hat bereits einen Platz im Kinderzimmer erhalten. Die erfahrenen Hasen, die ihr erstes Schuljahr absolviert haben, starten hingegen in den gewohnten Alltag zwischen Unterricht, Pausen und Hausaufgaben.

Für die Grundschüler der Geschwister-Scholl-Schule beginnt am Mittwoch, 11. September, um 8.45 Uhr der Unterricht mit der gemeinsamen Abholung auf dem Schulhof und endet um 12.15 Uhr. Der Elternabend für die Eltern der ersten Klassen und der Grundschulförderklasse ist am Donnerstag, 12. September, jeweils um 20 Uhr. Die Einschulungsfeier für die Schulanfänger und Kinder der Grundschulförderklasse wird am Freitag, 13. September, um 14 Uhr in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule sein. Ein ökumenischer Schulgottesdienst für die gesamte Schulgemeinde der Geschwister-Scholl-Schule ist für Montag, 16. September, um 8 Uhr im Foyer der Schule vorgesehen.

Der Unterricht in der Grundschule Laiz beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr und endet für alle Schüler um 11.50 Uhr. Die Eltern der Erstklässler sind am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr zum ersten Elternabend eingeladen und erhalten dort wichtige Informationen. Die Einschulungsfeier für die Schüler der Klasse 1 ist am Freitag, 13. September, um 9.30 Uhr in der Aula der Grundschule Laiz. Für die Erstklässler von berufstätigen Eltern besteht am Mittwoch, 11. September, und am Donnerstag, 12. September, eine Betreuungsmöglichkeit von 7.30 bis 14 Uhr in der Schule. Eine Anmeldung ist erforderlich. Den Eltern liegt, bei Bedarf, der Anmeldebogen bereits vor. Die ökumenische Andacht zum Schulanfang ist in der zweiten Schulwoche in der Aula der Grundschule geplant.

Für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 der Bilharzschule beginnt der Unterricht am nächsten Mittwoch, 11. September, um 7.55 und endet um 12.15 Uhr. Die Ganztages- und Kernzeitbetreuung startet vom ersten Schultag an. Die Einschulungsfeier der Schulanfänger findet am Freitag, 13. September, um 15 Uhr in der Aula statt. Davor lädt die Bilharzschule alle Schulanfänger und deren Angehörige zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Kirche Herz Jesu Gorheim um 14 Uhr ein. Die neuen Fünftklässler werden am kommenden Donnerstag, 12. September, um 8.40 Uhr mit einer Willkommensfeier in der Aula in die Schulgemeinschaft aufgenommen. An diesem Tag endet für die Fünftklässler der Unterricht um 12.15 Uhr. Die Eltern sind zu der kleinen Feier eingeladen.

Der Unterricht für alle Schüler der Luise Leininger Schule beginnt am Mittwoch, 11. September, um 7.55 und endet an diesem Tag um 11.15 Uhr. Die Einschulungsfeier für die Schüler der 1. Klasse findet hingegen erst am Freitag, 13. September, um 10 Uhr im Musiksaal der Luise Leininger Schule statt. Im Anschluss daran sind die Eltern mit ihren Angehörigen zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Für die Klassn 6 bis 10 der Theodor-Heuss-Realschule beginnt die Schule am Mittwoch, 11. September, um 7.50 Uhr mit einer Begrüßung in der Turnhalle. Anschließend sind zwei Stunden Klassenlehrerunterricht und zwei Stunden Fachlehrerunterricht eingeplant. Die Schule endet an diesem Tag um 12.20 Uhr, da kein Nachmittagsunterricht vorgesehen ist. Die neuen Fünftklässler werden am Dienstag, 12. September, um 9.30 Uhr in einer Feierstunde in die Realschule aufgenommen. Eltern sind zu dieser Feier eingeladen. Ein ökumenischer Gottesdienst zum Schuljahresbeginn findet am Freitag, 13. September, um 8 Uhr in der Stadtkirche statt.

Die Schüler ab der 6. Klasse des Hohenzollern-Gymnasiums beginnen den Unterricht am Mittwoch, 11. September, mit einem Gottesdienst um 8 Uhr in der Kirche St. Fidelis. Danach findet um 9.20 Uhr die Schulversammlung in der Aula statt. Für die neuen Fünftklässler und ihre Angehörigen veranstaltet die Schule am Mittwoch, 11. September, um 14 Uhr in der Aula des Gymnasiums eine Willkommensfeier. Anschließend gehen die Schüler mit ihren Klassenlehrern ins Klassenzimmer. Während dieser Zeit haben die Eltern Gelegenheit, sich kennenzulernen.

Für die Schüler ab Klasse 6 der Liebfrauenschule beginnt der Unterricht am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr im Klassenzimmer. Danach findet ein Gottesdienst statt. Unterrichtsende ist um 12.05 Uhr. Die neuen Fünftklässler werden am Donnerstag, 12. September, um 14 Uhr in der Lizarena, beginnend mit einem Gottesdienst, begrüßt. Es wird darum gebeten, nicht vor der Halle, sondern auf dem ausgeschilderten Parkplatz zu parken. Die Rasenfläche dort darf ebenfalls genutzt werden.