Schüler loten Berufschancen aus

Firmen der Region haben sich den Schülern der Klassen 8 und 9 der Realschule sowie der Klassen 9 und 11 des Gymnasiums in der Liebfrauenschule präsentiert. Hier konnte sich der potentielle Nachwuchs aber nicht nur über vielfältige beruflichen Möglichkeiten oder duale Studienmöglichkeiten informieren. „Unsere Be.A.M. ist vor allem auch eine wichtige Säule in der beruflichen Orientierungsphase unserer Schüler, das heißt, eine Berufsorientierungsmesse“, so Hauptorganisatorin Regina Dötsch.

„Der breitgefächerte Einblick in verschiedene Berufsrichtungen hilft besonders den Schülern, die noch nicht so recht wissen, welchen Weg sie später einmal beruflich einschlagen. Wir möchten zur Entscheidungsfindung beitragen, das heißt bewusste Entscheidungen anbahnen, aber auch Fehlentscheidungen verhindern helfen“, erklärt Regina Dötsch. Die Schüler besuchten in Kleingruppen in 30-minütigem Rhythmus sechs im Vorfeld der Messe selbst gewählte Firmenstände. In diesen Runden stellen sich die Firmen dann in eigens konzipierten Präsentationen vor.

Die Schüler- und Firmenrückmeldungen überzeugen das insgesamt sechsköpfige Organisationsteam. Aber auch die angeregte und intensive Atmosphäre am Messetag selbst zeugen vom Mehrwert dieser Veranstaltung. Nicht nur, dass Auszubildende oder Studenten den Schülern tatsächlich auf Augenhöhe begegnen, sondern auch das Engagement, mit dem sich Firmen einbringen, beeindruckt.

Insgesamt 34 namhafte Firmen aus der Region waren in diesem Jahr beteiligt. Das breite Angebot reichte von sozialen Berufsfeldern (OWB, Vinzenz von Paul) zu technischen (Zollern, Späh), von Bundespolizei, Zoll zu Gesundheits- und Krankenpflege (SRH Kliniken).

„Die Schüler gehen von Vortrag zu Vortag und erhalten wirklich sehr viele Informationen an diesem Vormittag – ich mache es diesmal ein bisschen anders und biete einen Workshop an“, so Désirée Hansmann, technische Lehrerin der Modeschule Metzingen. Aber auch die Caritas setzt auf Schüleraktivierung und ließ die Schüler im Vorfeld bestimmte Begriffe den verschiedenen Berufszweigen zuordnen. Andere klärten mit selbst gedrehten Videos über die Tätigkeitsfelder auf, die Volksbank bot in Form eines antialkoholischen Cocktailstandes Informationen zu ihren Berufen an, technische Firmen beeindruckten mit Werksprodukten oder Maschinen.

„Die Be.A.M. war sehr informativ und auch ziemlich abwechslungsreich. Die meisten Firmen waren offen und haben sich wirklich Zeit genommen, so dass ich einen guten Eindruck bekommen habe, welche Möglichkeiten ich bei ihnen hätte“, so das Fazit eines Schülers der 9. Klasse. Allein an der Vielfalt der sich präsentierenden Firmen kann noch gearbeitet werden.