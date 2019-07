Schüler geben Einblick in das Erasmus-Projekt

Zwölf Schüler des Hohenzollern-Gymnasiums haben kürzlich Eltern, Mitschülern und Lehrern des HZG einen Einblick in ihre nun schon seit Herbst 2018 laufende Arbeit geboten. Von 2018 bis 2021 nimmt das HZG an einem von der Europäischen Union finanzierten internationalen „Erasmus-Projekt“ teil. Das Projekt beleuchtet Formen und Erscheinungsweisen des Totalitarismus und sucht dafür Ausdrucksformen im gemeinsamen Theaterspiel. Neben dem HZG nehmen daran Schulen aus Frankreich, Österreich, Rumänien, Italien und Bosnien-Herzegowina teil.

Das „verbindende Element“ aller Schulen in diesem Projekt ist das Théâtre „Procédé Zèbre“ aus Vichy (Frankreich). Als Projektziel, bei dem die Arbeiten der unterschiedlichen Schulen zusammengeführt werden, sind zwei große Aufführungen in Vichy und in Lyon in den Jahren 2020 und 2021 geplant.

Derzeit arbeitet jede Schule aber noch für sich. Regisseur Fabrice Dubusset und seine Assistentin Natasha Hopkins-Shaw waren bereits mehrmals am HZG zu Besuch, um mit den Schülern der Klasse 8 bis 10, die sich am Projekt beteiligen, zu arbeiten. Begleitet wird das Projekt am HZG durch die Lehrerinnen Annemarie Kastelsky, Barbara Lechner-Gay und Katrin Seelbinder.

Nun konnte also in die Theaterwerkstatt hineingeschaut werden. Geboten wurden einzelne Szenen, die sich mit Vorgängen aus der Zeit des Dritten Reichs beschäftigen und die von den Schülern zusammen mit ihren Lehrerinnen erfunden wurden – so gab es einen Einblick in den Fortschritt des Schaffensprozesses.

Inhaltlich ging es in den vorgeführten Szenen um verschiedene Aspekte der Judenverfolgung in Deutschland. So auch um Ausgrenzung in der Schule (unwillkürlich musste man an das Schicksal von Lisa Frank, der einzigen jüdischen Schülerin des damaligen staatlichen Gymnasiums in Sigmaringen denken), aber auch darum, was Ausgrenzung, Vertreibung oder Deportation für die Betroffenen bedeutete. Aktuelle Bezüge sind dabei erwünscht.

Eine weitere Szene beschäftigte sich mit der Zeit von September 1944 bis April 1945, als die französische Vichy-Regierung in Sigmaringen einquartiert war und Sigmaringen zur „Hauptstadt“ Frankreichs wurde. Gegenseitige Unsicherheit, Sich-nicht-Verstehen und daraus erwachsende Missverständnisse, aber auch gemeinsames Essen und Feiern wurden sehr eindrücklich thematisiert.

Alle Zuschauer äußerten sich in den Gesprächen positiv über die schon hohe Professionalität der teilweise noch recht jungen Schüler, die durch ihre ernsthafte und verinnerlichte Darstellung der einzelnen Rollen beeindruckten, welche an Worten sparsam, den Akzent sehr stark auf Gesten und Handlungen legten.