Schüler-Firma zieht positive Bilanz

Die Bilanzpräsentation der Schülerfirma der Ludwig-Erhard-Schule leitet Matthias Schmid mit den Worten ein: „Das Geschäftsjahr 2016/2017 begann mit großen Herausforderungen.“ Er leitet zusammen mit seiner Kollegin Jessica Riester die Juniorenfirma an der Kaufmännische Schule Sigmaringen. Dabei handelt es sich um eine echte Firma, die als praktische Lernform sowohl kaufmännische Bildungsziele vermittelt als auch durch die selbstständige Arbeit der Schüler deren Schlüsselqualifikationen weiterentwickelt.

Mit viel Engagement und einer großartigen Zusammenarbeit – besonders bei der Planung und Durchführung auf dem Geschäftsfeld Catering bei Schulveranstaltungen – hätten die Schüler hervorragende Arbeit geleistet, sagte Matthias Schmid. Auch im Geschäftsfeld Schülerservice, das die Mitschüler mit Schultimern, Handbüchern im Computerbereich sowie Prüfungsvorbereitungsheften unterstützt, war die Firma erfolgreich.

Des Weiteren wurde das Vorhaben, einen neuen Kaffeeautomaten für Schüler aufzustellen, umgesetzt. Dabei waren die kreativen Marketingkenntnisse der zuständigen Firmenmitglieder gefragt, um den neuen Automat an einem anderen Standort bei den Schülern bekannt zu machen.

Unternehmungen an der Schule

Mithilfe eines von den Mitarbeitern ersonnenen Gewinnspiels und gezielter Werbung wurde der Kaffeeautomat durch die Schülerkundschaft von Beginn an sehr gut angenommen. Zum Schluss seiner Eröffnungsansprache dankte Matthias Schmid auch im Namen seiner Kollegin Jessica Riester der Schulleitung für die guten Rahmenbedingungen, die durch Unterstützung, Lob und ein offenes Ohr für die Belange der Juniorenfirma geprägt sind. Ebenfalls bedankte er sich beim Lehrerkollegium, das immer wieder Schüler zur Vorbereitung von Veranstaltungen vom Unterricht freistellt, sowie den scheidenden Mitarbeitern der Klassenstufe 12: „Ein Erfolg ohne Engagement ist undenkbar“, stellte er abschließend fest. Dem folgte die Vorstellung der Aufgaben und Erfolge in den einzelnen Abteilungen Marketing, Einkauf, Verkauf und Rechnungswesen durch die jeweiligen Abteilungsmitglieder.

Letztere Abteilung hatte die Buchhaltung geführt und die Bilanz für 2016/2017 erstellt, die von den Mitarbeitern versiert vorgestellt wurde, indem sie den Anwesenden die Aktiva und Passiva der Firma erläuterten. Der kaufmännische Aspekt steht für die Juniorenfirma zwar während des Jahres im Vordergrund. Der Gewinn wird traditionell zum Teil an wohltätige Organisationen gespendet. In diesem Jahr entschieden sich die Mitglieder der Juniorenfirma für die Bibliothek in Bingen, die von der Seelsorgeeinheit Sigmaringen und der politischen Gemeinde Bingen getragen wird. Nachdem sie sechs Jahre geschlossen war, wurde sie vor einiger Zeit von sechs Ehrenamtlichen reaktiviert und bietet die kostenlose Ausleihe von insgesamt 1500 Medien, vor allem Bücher und Hörspiele. Dies kommt besonders vielen Kindern entgegen, da sie die Bibliothek selbstständig und zu Fuß erreichen können.

Simone Napierala, eine ehemalige Abiturientin der Schule, die ehrenamtlich in der Bibliothek arbeitet, nahm die Spende in Höhe von 500 Euro entgegen. Damit könnten zusätzliche Mittel für den Bestandsaufbau und die Nachmittagsbetreuung der Kinder gestemmt werden. Die Bibliotheksnutzer sollen „sich vor allem wohlfühlen und die Bibliothek soll für jeden offen sein“, sagte Napierala. Zum Abschluss der Bilanzpräsentations-Veranstaltung erhielten die Mitglieder der Juniorenfirma ihre Arbeitszeugnisse, die sie künftigen Bewerbungen als Zusatzqualifikation beilegen können.