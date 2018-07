Schüler erhalten frisches Obst

Das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee organisiert für interessierte Schulen und vorschulische Einrichtungen das Schulfruchtprogramm. Ziel ist die bessere Ernährung von Kindern mit Obst und Gemüse und Änderung des Ernährungsverhaltens. Das EU-Programm ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Danach soll sich die Verteilung bewährt haben und in einigen Einrichtungen selbst tragen; es wird aber auch eine Verlängerung diskutiert. In Sigmaringen fällt der Startschuss für das Schulfruchtprogramm am Freitag, 28. Januar, um 9.25 Uhr in der Aula der Bilharzschule. Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja Gönner, Bürgermeister Thomas Schärer und ein Vertreter des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee werden an diesem Tag vertreten sein und mit ihren Grußworten die Schulobstsaison einleiten.