Schüler der Liebfrauenschule demonstrieren für mehr Klimaschutz

Nun als auch: In Sigmaringen wird es am Freitag, 12. April, erstmals eine von Schülern organisierte Demonstration für mehr Klimaschutz geben. Drei Schüler aus der Arbeitsgemeinschaft Fairtrade/Umwelt der Liebfrauenschule zählen zum Organisationsteam. Beginn der Kundgebung ist gegen 11.15 Uhr auf dem Marktplatz. Die Organisatoren erwarten 500 Teilnehmer.

Im Gegensatz zu vielen anderen Schülerdemos zum „Friday for future“ ist den Liebfrauenschülern ein lokaler Schwerpunkt wichtig. „Wir wollen auf Möglichkeiten für den Klimaschutz hinweisen, die es in Sigmaringen direkt gibt“, sagt Mathis Hoheisel, der am Freitag auf dem Marktplatz zu den Rednern gehören wird. So weisen die Schüler auf die Klimaschutzkonzepte von Stadt und Kreis hin, die mehr in den Fokus rücken sollen.

Die Mitglieder der Schul-AG sind der Meinung, dass in der Region mehr Elektrotankstellen errichtet werden müssen und dass ein Ausbau der Fotovoltaikanlagen auf den Dächern Sigmaringens vorangetrieben werden muss. Aktuell seien lediglich zehn Prozent der 3500 Dächer Sigmaringens belegt. „Wir fordern eine Preiserhöhung von Kerosin, Benzin und Diesel und umgekehrt eine Senkung der Fahrpreise für Busse und Bahnen“, sagt Jonas Hotz. Die Organisatoren stehen kurz vor ihrem Abitur. „Unsere Demo ist schulunabhängig“, sagt Jan Louter. Allerdings ist die Schulleitung in die Pläne eingeweiht. Schüler dürfen einmalig der Schule fernbleiben, wenn die Eltern ihr Einverständnis erklären. In dieser Woche gibt es am Lize die Ökofairwoche, die Demo bildet quasi den Abschluss dieser Woche.

Die anderen Sigmaringer Schulen wurden über die Schülersprecher informiert. Wie groß die Resonanz dort sein wird, ist noch unklar.